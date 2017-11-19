البرلمان يستعجل تعديل قانون الرياضة

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



استعجل الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وأخرين، بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة.



وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مشروع القانون لابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصاً وروحاً، مشيرًا إلى أن الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية، وهناك بعض الأعضاء تم انتخابهم فى مجالس إدارات الأندية.