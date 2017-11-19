كونتكت تنضم لمبادرة المركزى للتمويل العقارى

مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى

❏ مى عبد الحميد: 500 مليون جنيه شريحة ثانية للشركات



أحمد الدسوقى



انضمت شركة «كونتكت» للتمويل العقارى إلى مبادرة البنك المركزى، بعد توقيعها بروتوكولا مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى مؤخرا.



وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن «كونتكت » انضمت إلى شركتى «التعمير والأهلى» للمشاركة فى مبادرة «المركزى» ، متوقعة انضمام شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن المبادرة متاحة لكل الشركات العاملة فى التمويل العقارى فى مصر، مضيفة:« من يحب الانضمام للمبادرة فليفعل».



ويضم قطاع التمويل العقارى فى مصر 14 شركة هى:« التعمير للتمويل ، المصرية للتمويل ، إعادة التمويل ، أملاك للتمويل ، التيسر للتمويل ، تمويل للتمويل ، تمويل الإمارات للتمويل، النعيم للتمويل ، الأهلى للتمويل، العربى الأفريقى الدولى للتمويل ، الأهلى المتحد للتمويل ، سكن للتمويل ، المصريين للتمويل ، كونتكت للتمويل».



ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن «المركزى» سيوفر شريحة أخرى للشركات بقيمة 500 مليون جنيه، بعد الانتهاء من الشريحة الإولى التى كانت بنفس القيمة، متوقعة انتهاء الشركات من الشريحة الأولى المخصصة لها منتصف 2018.



كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد وقعت عقداً مع «المركزى»، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقا للمبادرة التى أطلقها «المركزى»، و تحصل «المصرية» بمقتضاها على قرض مساند بـ 500 مليون جنيه.



وتتولى إعادة ضخه لصالح الشركات الراغبة فى العمل حسب آليات مبادرة «المركزى»، وقال مسئولو الشركة فى وقت سابق، إنه تم الانتهاء من التنسيق مع شركات التمويل العقارى، و صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدين أن أغلب الشركات أبدت رغبتها فى الاستفادة من الشريحة التمويلية الأولى.



وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و 8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5 % سنوياً.



وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى المبادرة فى مارس الماضى، إلى جانب البنوك.



البنك العربى الافريقى الدولى يتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة والمتجددة



يستمر البنك العربى الافريقى الدولى فى ترسيخ الشمول المالى والتمويل المستدام كتوجه أساسى يسعى من خلاله البنك الى تحقيق إنجازات ملموسة تضاهى تميزه منذ انشائه عام 1964 فى خدمة كبرى الشركات والعملاء. يأتى هذا التوجه فى إطار استقراء الواقع الاقتصادى والمجتمعى وحرصا من البنك ان يواصل دعمه للتنمية الاقتصادية فى مصر والمنطقة.



وفى هذا الإطار ودفعا للاتجاه القومى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام البنك بتوقيع اتفاقية مشاركة مع البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية حصل بموجبها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكى موجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وقد تم توقيع اتفاقية التمويل ضمن جدول اعمال المؤتمر الاقتصادى للبنك الأوروبى الذى تم عقده فى 14 نوفمبر 2017.



وفى هذا الصدد صرح Suma Chakrabarti رئيس البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية:" نسعد بان يتوسع حجم التمويلات لهذا القطاع الحيوى بمصر من خلال البنك العربى الافريقى الدولى الذى نتعاون معه لأول مرة . فدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هو أحد اولوياتنا الرئيسية اذ يلعب دور فعال فى النمو الاقتصادى ".



كما صرح حسن عبد الله الرئيس التنفيذى للبنك العربى الافريقى الدولى:"هناك اجماع على ان دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية للنمو المجتمعى والاقتصادى فى مصر حيث انه يمثل %90 من حجم الشركات الخاصة العاملة فى مصر. مما يستدعى التوسع فى منح التمويل لهذا القطاع الواعد."

واضاف عبد الله معلقا "ان التمويل الممنوح من البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية سيمكن البنك العربى الافريقى الدولى على مواصلة تميزه فى توفير الحلول المصرفية للشركات بنفس الاحترافية التى ميزت البنك خلال تاريخه عبر أكثر من نصف قرن فى خدمة قطاع الاستثمار وتمويل الشركات."



ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوى وهام للتنمية فى مصر مما يستدعى التنسيق الجاد مع جميع الاطراف ولذا سيقوم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية بتبادل الخبرات الفنية مع البنك العربى الافريقى الدولى لتعزيز المهارات والقدرة على المنافسة فضلا من توفير المنتجات التى تساعد هذا القطاع على النمو.



تأتى هذه الاتفاقية فى سياق اتفاقية اخرى وقعها البنك العربى الافريقى الدولى مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى لتمويل قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة والمتجددة مما يرسخ ثقافة البنك المؤسسية فى مجال التمويل المستدام ويدعم مركزه الريادى فى هذا المجال.



والجدير بالذكر ان مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وتبلغ حجم استثمارات البنك بمصر 2.7 مليار يورو تغطى 51 مشروعاً يشمل العديد من القطاعات سواء الزراعى والمالى والتصنيع والخدمات فضلا من مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى، بالإضافة الى دعم خدمات النقل والى تقديم المساعدات التقنية والتكنولوجية لأكثر من 600 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.