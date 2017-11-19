شركات تأمين تخشى الاستثمار المباشر

ابراهيم عبد الشهيد وهشام عبد الشكور والسيد بيومي وعبد العزيز لبيب

❐ القطاع يلجأ للودائع وأذون الخزانة طمعاً فى العوائد المضمونة



ماهرأبوالفضل ـ مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة:



تخشى مجموعة كبيرة من شركات التأمين، المخاطرة بأموال حملة الوثائق أو الأقساط المحصلة منهم، رغم معالجاتها للمخاطر الفنية، التى يتعرض لها الأفراد، كالوفاة، والعجز، والإصابات، وترويض أخطار الأصول والمنشآت، كالحريق، والسرقة، والسطو، وغيرها.



ورغم أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لعام 2008، منح لشركات التأمين صلاحيات استثمار، جزء من أموال حملة الوثائق، فيما يسمى بالاستثمارات الحرة، مقابل استثمار باق الأموال، فى قنوات أخرى، كشراء أذون الخزانة والودائع، إلا أنها لجأت إلى التوسع فى شراء أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والإيداعات البنكية، باعتبارها قنوات مضمونة العائد، على حساب الاستثمار المباشر.



ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن نسبة الاستثمارات الحرة لا تتجاوز %22 من إجمالى استثمارات الشركات فى العام المالى 2015/2016، وتراجعت فى بعضها، بنسب تتراوح بين 2 إلى %5 فى العام المالى 2015/2016، مقارنة بالعام المالى السابق.



وصف حسن درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، إحجام شركات التأمين عن الاستثمار المباشر، بالطبيعى لأسباب لها علاقة بعدم تخصصها فى الاستثمار طويلة الأجل أو عالى المخاطر، وحاجتها لتلك السيولة على المدى القصير والمتوسط، ما يجعل الاستثمار فى قنوات، كشراء أذون خزانة، والسندات الحكومية، الأفضل دون أى مخاطر.



أضاف أن البنك المركزى يسعى بين الحين والآخر، للحد من التضخم عبر رفع سعر فائدة الودائع، والقنوات المضونة الأخرى، ما يحفز شركات التأمين إلى التوسع فى ذلك، لأن الأصل لديها هو تعظيم الربحية، مقابل تحمل أقل نسبة من المخاطرة.

ولفت إلى أن شركات التأمين لديها الكفاءات القادرة على الدخول فى استثمار مباشر، لكن طبيعة القطاع نفسه من تعوق حدوث ذلك، مؤكدًا عدم وجود نضج استثمارى لطبيعة الحجم المتوسط لأغلب الشركات.



وأكد عبد العزيز لبيب مساعد العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، أن الاستثمار المباشر يستغرق وقتًا حتى يدر عائدًا على المستثمرين.



وأشار إلى أن شركات التأمين تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة، بسبب عائدها الكبير، الذى يبلغ حاليا %20، ومضمون من الدولة، فى حين أن الاستثمارات المباشرة تستغرق وقتا حتى تجنى أرباحها، وعائدها غير مضمون، ومحفوف بالمخاطر.

وأكد أن الشركات لن تتجه للاستثمار المباشر، طالما تجد ذلك العائد المرتفع على أذون الخزانة، فإن انخفضت أسعار الفائدة، وعوائد أذون الخزانة وقتها ستتجه نحو الاستثمار المباشر، لافتا إلى أن شركات التأمين حاليا توجه جزءًا من محافظها الاستثمارية، نحو سوق الأوراق المالية، لشراء الأسهم، وهى قنوات بها نوع من المخاطرة، لكنها تدرس تلك الأسهم وتختار الأفضل، تحتفظ منها بمحفظة صغيرة.



ورهن توسع شركات التأمين فى الاستثمار المباشر بالتحرر من ضغوط تحقيق عائد سريع، خلال وقت قصير، وتوجيه جزء من محافظها للاستثمار المباشر، مع وجود دراسات جدوى جيدة، من قبل متخصصين، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، للحفاظ على حقوق حملة الوثائق.



وقال محمد نجاح، مدير عام قطاع الاستثمارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن إحجام شركات التأمين عن الاستثمار المباشر لعدم وجود فوائض مالية، باستثناء بعض الشركات، مشيرًا إلى أن شركات التأمين المتوسطة تغطى نفسها من خلال الأموال الموجودة لديها فى صورة احتياطات، ومخصصات مالية، وأصول لتغطية أى خسائر متوقعة.



ونفى نجاح عدم وجود كوادر تستطيع إدارة استثمارات شركات التأمين المباشرة، وإن وجدت، وإنما تتمثل المشكلة فى وجود قيود على الاستثمارات، فعلى سبيل المثال يعتبر قانون الإشراف والرقابة على التأمين العقارات، التى تمتلكها شركات أصول وليست بغرض المتاجرة.



وأوضح السيد بيومى، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «المصرية للتأمين التكافلى»، وخبير سوق المال، أن الاستثمار المباشر هو الحجر الأساسى فى بناء أى اقتصاد، ويقدم قيمة مضافة، ويعمل على زيادة الناتج المحلى الإجمالى.



أضاف أن قطاعات التأمين والبنوك، وقطاع الأعمال العام، تأثروا بالظروف الاقتصادية، التى تمر بها مصر، ما أثر على حجم استثماراتهم المباشرة حاليًا، لافتا إلى أن شركات التأمين الحكومية كانت تساهم فى تأسيس الشركات بالتعاون مع البنوك، فى ثمانينات وتسعينات القرن الماضى.



وأضاف أن التشريعات مثل قانون القيمة المضافة، وهى سياسة ضريبية، أثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة، لذا فإن أى تغير فى الناحية السياسية، والتشريعية، والضريبية، يؤثر على قرار الاستثمار المباشر، ويؤدى إلى تغيير دراسة جدوى أى مشروع جديد.

وكشف أن شركته تدرس المساهمة فى شركتين جديدتين، إحدهما فى الطاقة المتجددة، المولدة عن طريق المخلفات، والأخرى فى نشاط الجبس.



وتساءل، إذا كان سعر الفائدة على الإقراض %20 حاليًا، فكم سيكون العائد على استثمار أى مشروع جديد بعد حصوله على قرض؟ فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ما يقلص أى مكاسب محتملة، ويجعل الشركات تعيد النظر مرارا فى دراسات جدوى المشروعات الجديدة، قبل اتخاذ قرار بها، وبدء التنفيذ.



ولفت إلى أن شركات التأمين توجه أغلب استثماراتها، نحو أذون الخزانة العامة، بعد الارتفاع الكبير فى العائد عليها، بعد الارتفاعات المتتالية، فى أسعار الفائدة بما يحقق للشركات عائدًا كبيرًا، وآمن ومضمون على استثماراتها، دون مخاطرة، وخلال فترة قصيرة، لأن آجال أذون الخزانة العامة قصيرة لا تتجاوز العام الواحد.



ومن جانبه قال هشام عبد الشكور، العضو المنتدب لشركة «gig» سابقًا، إن فوائض الأموال بشركات التأمين، التى تتحكم فى حجم ونوعية الاستثمار المباشر، علاوة على حجم شركات التأمين نفسها، لافتًا إلى أن الأخيرة ترغب فى الاستثمار فى عدة جهات، وبمستويات مخاطرة متفاوتة، لكن حجم الأموال لديها يقيد دخولها، فى هذا الاتجاه.



وأكد عبد الشكور أن شركات التأمين، لا سيما على الحياة تتوخى الحذر فى الاستثمار بأموال ضخمة، لتفادى إجراء خطير مثل رفع الفائدة على الودائع، والشهادات إلى %20، ما دفع الكثير من العملاء إلى طلب تصفية وثائقهم، وسحب هذه الأموال، ووضعها فى البنوك.



ولفت إلى قدرة شركة مثل مصر للتأمين على الاستثمار، بسبب وجود فوائض مالية لديها، استطاعت من خلالها الدخول فى العديد من المساهمات فى شركات كبرى ناجحة، ومربحة، علاوة على تأسيس شركات دون التخوف من الاحتياج إلى أى مبالغ نقدية كسيولة.



واعتبر أن الخروج عن النمطية فى الاستثمارات بشركات التأمين يحتاج إلى كفاءات، وخبرات فنية كبيرة موجودة بالفعل فى شركات التأمين، أو خارجها علاوة على عدم صعوبة الاستعانة ببيوت الخبرة المحلية، أو العالمية، التى لايفتقر لها السوق كما يشاع، لكن فوائض الأموال كلمة السر للدخول لبوابة الاستثمارات.



من جهته أكد إبراهيم عبد الشهيد، العضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين، والعضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين، أن التراجع فى الاستثمارات الحرة بشركات التأمين مؤشرًا على ضعف النتائج الفنية، وغير مشجعة –على حد قوله- لتحقيق العوائد التى تدعم زيادة الأموال الحرة.



أضاف أن الشركات تلجأ لدعم المخصصات الفنية، والاحتياطيات القانونية، كإجراء إجبارى –وفقا للقانون- لحماية حقوق حملة الوثائق، لافتا إلى أن المخرج من الوضع الحالى، مرتبطًا بعودة الشركات للاكتتاب السليم، لضمان تحقيق فوائض فنية، أو ما تسمى بفوائض الاكتتاب التأمينى، التى تساعدها فى دعم المخصصات الفنية من ناحية إضافة إلى زيادة الأموال المستثمرة فى القنوات التى تتلاءم مع السياسة الاستثمارية، لكل شركة أو ما تسمى بالاستثمارات الحرة.



وحمل توفيق الحسينى، المدير المالى لشركة«المتحدة» لتأمين الممتلكات، المعايير المحاسبية الجديدة مسئولية تراجع الاستثمارات الحرة، لافتا إلى أن تراجعها يأتى فى إطار سعى الشركات لدعم المخصصات الفنية، التى تلتهم الجزء الأكبر من الأموال المستثمرة بشكل عام.



وأشار إلى أن شركات التأمين تتعامل مع دعم المخصصات، لا سيما فى الأخطار السارية، وفق 3 آليات، هى «يوم بيوم»، والثانية يطلق عليها طريقة الـ 24، أى تقسيم العام المالى إلى 24 جزءًا، ووضع المخصص لللأخطار السارية لكل جزء، والوسيلة الثالثة مرتبطة بالنسب القانونية، التى على أساسها يتم وضع المخصص بما يتناسب مع المخاطر السارية، أى كان حجمها، على أن يلتزام بالوسيلة الأعلى فى نسب المخصصات.



وأوضح أن الشركات كانت تحدد حجم مخصصات الأخطار السارية فى الأعوام الماضية، وفق وسيلتى «النسب القانونية»، والـ«24»، وكان متوسط الأموال المخصصة يصل إلى 40 إلى %45، وبعد تطبيق الآلية الثالثة الجديدة والمعروفة بـ«يوم بيوم»؛ ارتفعت نسبة الأموال المخصصة للأخطار السارية إلى مستويات كبيرة لتتراوح بين 75 إلى %80.



ولفت إلى أنه رغم تراجع الاستثمارات الحرة فى مقابل زيادة الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق، إلا أن تأثير هذا التفاوت محدود، لسبب له علاقة باتجاه أغلب الشركات إلى استثمار أموالها، سواء الحرة، أو المخصصة فى القنوات المضمونة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية.





