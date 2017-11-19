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عقـــارات
بدء تسليم وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة
الأحد 19 نوفمبر 2017 11:26 ص
مصطفى مدبولى
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مصطفى مدبولى
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ اليوم الأحد، في تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل والأندلس، بالمدينة للفائزين بها، مؤكداً أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تسليم وحدات المشروع للفائزين، عقب تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع.
وقال الوزير: يتم تسليم العمارات التالية بمنطقة القرنفل: أرقام (50-51-52-53-54-55-56-57-58-59)، والعمارات التالية بمنطقة الأندلس، بموقع 14 الـ29 عمارة: أرقام (1-2-12-13-14-17-18-19-20-21-29).
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة: يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط، موضحاً أنه تم تكليف شركة انفيرو ماستر بمنطقة القرنفل وشركة كيرسيرفس بمنطقة الأندلس ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 2017/11/19، بأعمال النظافة والحراسة.
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