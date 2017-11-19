الإسكان: إنشاء مركز طبي ومخبزين بمدينة بدر

الكتل السكانية بمدينة السادس

المال - خاص



صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه سيتم إنشاء مركز طبي، بالحي الخامس بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة، ومخبزين بمنطقة 205 عمارات، والحي السابع بالمنطقة A، موضحاً أنه تم طرح التنفيذ في 3 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: سيتم إنشاء نقطة شرطة ومطافئ بمنطقة 2600 فدان، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



وأضاف المهندس مصطفى سعيد على، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة: سيتم إنشاء مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.