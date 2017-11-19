البورصة مرشحة للهبوط رغم تجاوزها التوترات الإقليمية

البورصة المصرية

منى عبدالباري



أنهت البورصة المصرية أسبوعها الماضى على تراجع، وتوقع محللون أن تتحرك بشكل متذبذب خلال الأسبوع الجارى، على أن يغلب عليها المسار الهابط، رغم تجاوزها التوترات التى طغت على المشهد الإقليمى بداية من الشهر الجارى.



ورجح محللون أن تشهد الأسهم القيادية تراجعات جديدة، تسجل معها إغلاقات أدنى من تلك المحققة نهاية الأسبوع الماضى، الذى اكتست فيه المؤشرات باللون الأحمر، بضغط مبيعات أجنبية، وسط خسائر بلغت 18 مليار جنيه لرأس المال السوقى.



أغلق المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع عند أدنى مستوى له، فى 3 أسابيع خاسرًا %3.5، مسجلا 13847، كما أغلق نظيره الدولارى على تراجع مماثل عند مستوى 2663 نقطة .



خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 07XGE، %2.78 مغلقًا عند 763 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %2.35 ليغلق عند مستوى 1732 نقطة.



انعكس تراجع المؤشرات وخسائر رأس المال، الذى أغلق عند مستويات 771 مليار جنيه، مقارنة بـ 789 مليارًا الأسبوع السابق، على أحجام التداولات التى تراجعت خلال الأسبوع مليار جنيه، لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.5 مليار الأسبوع السابق.



قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى يتحرك بين مستويات 13700 نقطة، و14050 نقطة الأسبوع الحالى، مع اتجاه المؤشر السبعينى للتراجع.



لفت الأعصر إلى أن اتجاه الأسهم القيادية للهبوط هذا الأسبوع لتتراجع إلى مستويات أدنى من تلك المحققة بإغلاقات الأسبوع المنقضى، وسط استمرار الاتجاه البيعى من المستثمرين الأجانب والمؤسسات.



سجل المستثمرين الأجانب، صافى بيع الأسبوع الماضى بقيمة 231 مليون جنيه الأسبوع الماضى، وسط حصة من التعاملات نسبتها %15.55، بينما اتجه العرب للشراء بصافى 84.54 مليون جنيه، بنسبة %9 من التعاملات، فيما كان نصيب المصريين من التعاملات %75.42.



سجلت المؤسسات ما نسبته %42.57 من التعاملات بصافى بيع 167.06 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %57.43 من التعاملات.



رجح الأعصر استهداف سهم البنك التجارى الدولى، المستحوذ على النسبة الأكبر من المؤشر الثلاثينى 70 جنيهًا الأسبوع الحالى، مقابل 73.46 جنيه الأسبوع الماضى، وسهم المجموعة المالية هيرميس إلى 21 جنيهًا، مقارنة بـ 23.28 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إلى 8.80 جنيه، مقابل 9.23 جنيه الأسبوع المنقضى.



توقع تراجع سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا إلى 0.72 جنيه، مقابل 0.75 جنيه الأسبوع المقبل، وسهم المنتجعات السياحية إلى 1.40 جنيه، مقابل 1.43 جنيه، وسهم القعلة للاستشارات المالية إلى 1.34 جنيه، مقابل 1.43 جنيه الأسبوع المنقضى.



توقع محمد لطفى، العضو رئيس قطاع السمسرة بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استهداف المؤشر الثلاثينى 13700 نقطة، منتصف الأسبوع على أن يرتد منها صاعدًا إلى 14100 نقطة الأسبوع الحالى.



رجح لطفى أن يدعم الارتفاع المتوقع قطاع العقارات، وبعض الأسهم من القطاع الصناعى، التى حققت نتائج أعمال إيجابية الربع الثالث من العام، أبرزها عامر جروب، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، كما توقع حركة شراء انتقائية على هذه الأسهم.



استبعد لطفى أن تكون حركة الأجانب البيعية الفترة الماضية، اتجاها لبدء عمليات جنى الأرباح، لحصد مكاسب الشراء الذى بدأ منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



لفت الأعصر ولطفى إلى أن استهداف المؤشر الرئيسى مستويات 13500 نقطة، نهاية شهر نوفمبر الجارى، مع الإشارة إلى أن التراجع لهذه المستويات يعد فرصة جيدة لتكوين مراكز جديدة للشراء.



يشار إلى أن أسواق المنطقة العربية شهدت تراجعات شبه جماعية، فى وقت مبكر من الشهر الجارى، بعدما قامت المملكة العربية السعودية بحملة احتجازات واسعة لعدد من المسؤولين والمستثمرين بتهم الفساد، وسط تصاعد وتيرة الأحداث لتصل إلى شائعات باتجاه المملكة إلى شن ضربات عسكرية ضد لبنان.