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بورصة وشركات
الملتقى العربى تشترى مبنى بالقرية الذكية بـ36 مليون جنيه
الأحد 19 نوفمبر 2017 11:10 ص
الملتقى العربى للاستثمارات
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الملتقى العربى
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة الملتقى العربى للاستثمارات، بجسلته المنعقدة 16 نوفمبر، على النصف الثانى من أرض وبناء المبنى الإدارة بالقرية الذكية المملوك لشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقارى، بقيمة إجمالية 36.3 مليون جنيه.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن موافقة المجلس شملت شراء المبنى على وضعه القائم على أن يسدد 12.5 مليون جنيه، من إجمالى المبلغ كدفعة مقدمة خلال عام 2017 ثم يسدد باقى القيمة على دفعتين خلال 2018.
كانت عمومية الملتقى العربى قد رخصت لمجلس الإدارة فى 19 مارس الماضى، إبرام عقد معاوضة مع الشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقارى.
وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 23.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 24.86 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.
ويبلغ رأسمال الملتقى العربى 247.4 مليون جنيه، موزعاً على 24.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.
وتتوزع ملكية الشركة على كلا من دلة البركة القابضة بنسبة 48.53%، وبيت التوفيق للتنمية القابضة 37.86%.
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