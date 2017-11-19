استشارية سوق المال تعيد دراسة بيع الأسهم المقترضة

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



خلص اجتماع اللجنة الاستشارية لسوق المال، مع البورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، الذى عقد منتصف الأسبوع الماضى، لمناقشة آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع، وإمكانية تطبيقها، إلى أن هناك اتجاهًا لإعادة النظر فى آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع short selling.



أوضح مصدر لـ«المال»، أن الاتجاه يتمخض عن صياغة أخرى جديدة، ذات أبعاد مختلفة، تتلاءم مع الأوضاع الراهنة للسوق، وأن الآلية المطروحة حاليا كان من المقرر تطبيقها عام 2007، فى الوقت التى كان فيه الظروف السائدة بالسوق تختلف كليا عن الوضع الحالى.



أضاف أن آلية بيع الأسهم المقترضة تظل عصية على التطبيق لفترة غير محددة المدى، رغم إعلان رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، فى تصريحات صحفية سابقة، عن أن النظام التكنولوجى الذى يحتاجه «الشورت سيلينج» يصبح جاهزا للعمل قبل نهاية العام الجارى، وأنه حال إقرار هيئة الرقابة المالية للآلية تطبق على الفور.



تابع: «اجتماع الأسبوع الماضى، تضمن إعادة شرح وتوضيح للمقترح، وتداعياته على الأطراف بشكل مفصل، كما تطرق إلى كيفية استثمار شركة مصر المقاصة للحصيلة اليومية الناتجة عن هذه العملية، وتعظيم عوائدها».



يضيف، خلصُنا إلى الاتفاق على جولات أخرى، والمزيد من المفاوضات، لتطوير المقترح، وتعديله، موضحًا أن الآلية التى كانت تناسب السوق فى 2007، تختلف عما يحتاجه الآن، وتتمخض التعديلات عن مقترح جديد كليًا يلائم المتغيرات التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية.



يواصل، خلال الفترة من 2010 إلى 2015 شهدت البورصة المصرية ترديا فى أوضاعها فى ضوء اضطرابات سياسية، ألقت بظلالها القاتمة على الوضع الاقتصادى، ولم تتمكن سوق المال من التعافى والتقاط الأنفاس سوى مع إقرار البنك المركزى نوفمبر 2016 قراراً بتحرير سعر الصرف، ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب بقوة للسوق، وخلف أرباحا قوية بدعم من مشترياتهم التى سجلت 13 مليار جنيه خلال العام الأخير.



وأشار إلى أنه حال الموافقة على المقترح تطبيقه تجريبيا لفترة زمنية محددة لضمان فاعليته ومعرفة سلبياته وإيجابياته للمستثمرين، و شركات السمسرة، وشركة مصر المقاصة.



يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت أغسطس الماضى إدخال آلية «الاقتراض بغرض البيع» للسوق، وأرسلت تصورا للهيئة العامة للرقابة المالية، انتظارًا للموافقة عليه.



يسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.



كما أعلنت شركة مصر المقاصة اعتزامها بدء تفعيل صندوق تسليف الأسهم، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بهذه الآلية، خلاله إيداع حصص من أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، من خلال مالكى تلك الحصص، مقابل نسبة فائدة تحديدها بواسطة مصر المقاصة.



يقول المصدر، إن هناك ملفات أمام اللجنة، أبرزها ملف صانع السوق، إلا أنه لم يتطرق إليه خلال الاجتماع السابق، وربما يدرس خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهميته أحد الآليات اللازمة لتطوير السوق.