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استثمار
خبير اقتصادي: لن يأتي المستثمر الأجنبي قبل حل مشكلات المحليين
الأحد 19 نوفمبر 2017 07:35 ص
الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا
أخر الأخبار
الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا
-المناخ الاستثماري أهم من قانون الاستثمار.. ونحتاج لبدء تشريع القوانين من الصفر
هبة حامد:
قال الخبير الاقتصادي محمود عمارة، إن المناخ الاستثماري أهم من قانون الاستثمار، موضحًا أنه مهما سعت الدولة لعمل قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار فلن ينفع ذلك في جذب المستثمر الأجنبي دون دون توفير مناخ حقيقي يعمل على تحفيز الاقتصاد وجذب عدد أكبر من المستثمرين.
وأضاف، خلال لقاء منتدى الإسكندرية، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، مساء السبت، إن العمل على حل مشاكل المستثمر المحلي خطوة أساسية وضرورية لإعطاء رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق المحلي، وأي محاولات لجذبه دون وضع حلول واضحة وحقيقية للمستثمر المحلي ما هو إلا "خطوات شكلية".
وحول القوانين والتشريعات المعمول بها، قال عمارة: "لدينا أكثر من 461 ألف قانون وهو رقم ضخم جدًا، وغير منطقي، فأكبر عدد من القوانين تعمل بها أي دولة لا تتجاوز 40 ألف قانون على الأكثر، ومن الضروري أن نبدأ من الصفر في عملية وضع التشريعات والقوانين لمنع التضارب، والحد من الثغرات التي تزيد الوضع سوءًا".
وأشار عمارة إلى عوامل الجذب الموجودة في السوق المصري قائلًا: "لدينا 100 مليون مستهلك مفترض أن يكونوا مغريين لكل الأسواق الاستثمارية الأخرى - لكن نفتقر لغياب المنظومة الموحدة أو وضع آلية للعمل وكل وزير بيمشي بدماغه، ولتحقيق الأهداف يجب وضع رؤية وخطط وسياسات وبرامج وآليات ثواب وعقاب".
وانتقد الخبير الاقتصادي اتجاه أي مسئول جديد لإلغاء الخطوات التي وضعها من سبقه والبدء من جديد قائلًا: "لا يوجد من يكمل خطى الآخرين، ولكن كل مسئول يصمم على البدء من جديد حتى ولو كانت هناك خططا موضوعة وهو ما يتسبب في إضاعة الوقت والمجهود".
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