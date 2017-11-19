الإليزيه: ماكرون يجري اتصالًا بالسيسي

وكالات:





أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى السبت، اتصالا بالرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وسبل إحلال الاستقرار في المنطقة وبناء السلام.





وأضاف الإليزيه، في بيان، أن الرئيس ماكرون أجرى أيضا اتصالات بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس لبنان، ميشيل عون، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، لبحث هذه الملفات.





واختتم الإليزيه البيان، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيواصل التشاور مع زعماء آخرين خلال الأيام القادمة.







