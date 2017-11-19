EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الإليزيه: ماكرون يجري اتصالًا بالسيسي
الأحد 19 نوفمبر 2017 07:30 ص
استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس السيسي بقصر الإليزيه بباريس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيسي يدعو الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة مصر
الإليزيه: لقاء بين أولاند والسيسي الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس السيسي بقصر الإليزيه بباريس
وكالات:
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى السبت، اتصالا بالرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وسبل إحلال الاستقرار في المنطقة وبناء السلام.
وأضاف الإليزيه، في بيان، أن الرئيس ماكرون أجرى أيضا اتصالات بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس لبنان، ميشيل عون، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، لبحث هذه الملفات.
واختتم الإليزيه البيان، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيواصل التشاور مع زعماء آخرين خلال الأيام القادمة.
عبدالفتاح السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا