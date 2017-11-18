هل يتمكن وكلاء السيارات من تعزيز حصصهم السوقية خلال الربع الحالي؟

- المنصور تستحوذ على أكثر من ربع مبيعات السوق



- غبور في المركز الثاني.. وتستهدف 33% من مبيعات الملاكي

- موزع: تراجع الطاقات التشغيلية لخطوط التجميع يهدد الخطط التوسعية

- حسين مصطفى: الأسعار المناسبة والعروض الترويجية كلمتا السر للنجاح

- رأفت مسروجة: المبيعات في أدنى مستوى منذ 2005





أحمد شوقي:





خسرت العديد من شركات السيارات خلال العام الجاري جزءًا كبيرا من حصتها السوقية نتيجة حالة الركود التي تجتاح السوق منذ عدة أشهر؛ بسبب ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق على خلفية تقلبات اسعار الصرف وتعويم الجنيه، وارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية والرسوم الجمركية.



ورغم هذه التحديات وعد بعض الوكلاء بتعزيز حصصهم السوقية خلال الربع الجاري من 2017؛ فهل تتمكن هذه الشركات من تحقيق أهدافها؟



بداية؛ تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات عن الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى تصدر شركة المنصور للسيارات لقائمة الوكلاء الأكثر مبيعا بسوق السيارات بمختلف أنواعها؛ بحصة سوقية 26.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 96.2 ألف وحدة؛ فيما جاءت شركة جي بي أوتو غبور في المركز الثاني بنسبة 21.8%؛ وتبعتها نيسان إيجيبت بواقع 16.5%.



وفي المركز الرابع جاءت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIM وكيل كيا ورينو بحصة سوقية 8.7%، وتبعتها تويوتا إيجيبت بنسبة 8.2% ثم دايموند موتورز وكيل ميتسوبيشي بواقع 5% وسوزوكي إيجيبت بنسبة 3.5% ومرسيدس إيجيبت بواقع 1.7%؛ فيما استحوذ الوكلاء الآخرون على النسبة المتبقية والبالغة 9%.



وتمكنت كل من المنصور و"غبور" خلال الفترة الماضية من تعزيز الحصص السوقية للعلامات التجارية التي يستحوذون عليها؛ لتستعيد شيفروليه صدارة السوق من نيسان ولتتقدم هيونداي للمركز الثالث على قائمة أكثر العلامات التجارية مبيعًا بعد تأخرها للمركز السابع في وقت سابق.



وعلى مستوى سيارات الركوب تهيمن جي بي غبور أوتو على نحو 31.5% من مبيعات القطاع الإجمالية البالغة 69.5%. ووفق بيان صادر عن الشركة فإنها قد تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية بقطاع الملاكي فوق 30% مع توقعات بالتحسن التدريجي لتستعيد معدلاتها التاريخية عند 33% بنهاية 2017؛ فيما تركز استراتيجية المنصور على تعزيز حصتها السوقية من الشاحنات. وتضمن شعبية سوزوكي بيك اب صدارة العلامة اليابانية لقطاع النقل الجماعي.



وشكك أحد موزعي السيارات في إمكانية تحقيق شركات التجميع المحلي طفرة كبيرة في حصصها السوقية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بسبب تدني مستوى التشغيل بخطوط الإنتاج على خلفية ندرة المكونات بعد خفض التعاقدات مع الشركات الأم بداية 2017.



وأضاف أن معظم الطرازات المجمعة محليا غير متوفرة في السوق كما أن شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام يعتبران فترة ركود في مبيعات السيارات بعد فترة الرواج النسبي التي يشهدها السوق خلال أشهر الصيف.



وأوضح اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن جميع الشركات تسعى لزيادة الحصة السوقية في ظل الركود الذي أثر على الخطط التسويقية والتوسعية سواء على مستوى الفروع والمعارض أو مراكز خدمات ما بعد اليبع أو تطوير خطوط الانتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية.



واعتبر أن حالة الركود التي تجتاح السوق تعتبر عائقا أمام التطوير وزيادة الحصص السوقية للشركات بشكل ملحوظ؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تطوير قدرات وإمكانيات أقسام التسويق والمبيعات وبالشركات وإعادة توجيه الخطط التسويقية للوصول لقدر أكبر من العملاء مع طرح العروض الترويجية.



واوضح أن الشركات التي ستقدم أسعارا مقبولة وتناسب دخل عميل السوق المحلية ستتمكن من دفع حركة البيع وزيادة حصتها السوقية؛ موضحا أن تداعيات الأزمة التي أصابت السوق تختلف من وكيل إلى آخر؛ خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من تصريف المخزون بسبب الأسعار المرتفعة.



ومن جانبه أشار اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن معظم الوكلاء يقعون في أخطاء تسويقية خطيرة تهدد خطط التوسع؛ وتتعلق هذه الأخطاء بشكل رئيسي بالسياسات التسعيرية المرتكزة على محاولة الحفاظ على هامش الأرباح وتقليل حجم الإنتاج والاستيراد وعدم المخاطرة لضمان عدم تراكم المخزون.



وأضاف أن ذلك أدى إلى رفع الأسعار بشكل مستمر لتعويض خسائر انكماش الطلب من خلال زيادة ربحية السيارة الواحدة ليحقق الوكيل هامش الربح الإجمالي الذي كان يحصل عليه قبل أزمة الانكماش؛ مشيرا إلى أن الشركات اعتمدت هذه السياسة لتعويض مصروفاتها الثابتة في ظل الحفاظ على العمالة وتحمل رسوم المرافق والخدمات والتأمينات.



وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى تسجيل مبيعات السيارات حتى الآن أدنى مستوى لها منذ 12 عامًا؛ متوقعا عدم تجاوز الرقم الكلي لمبيعات 2017 نحو 120 ألف سيارة وقد تم تحقيق هذا الرقم عام 2005؛ متوقعا أن يبدأ انتعاش القطاع خلال الربع الثاني من 2018 بدافع من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في مصر وفقا له.



وأوضح مسروجة أن بعض وكلاء السيارات يواجهون مشكلة في توفير احيتياجات السوق من السيارات بشكل كاف مما يحد من فرص النمو للحصص السوقية الخاصة بالعلامات التجارية التي يستحوذون على وكالتها محليا؛ الأمر الذي تتجلى ملامحه في قوائم الانتظار والأوفر برايس خاصة بالنسبة للسيارات المجمعة محليا.



وبرر الأزمة بأن خطط العمل للربع الجاري تمت صياغتها منذ نحو 6 أشهر وفي ظل النظرة السلبية للقطاع خفض الوكلاء تعاقداتهم العالمية واتفاقاتهم مع الموردين المحليين بالنسبة لنشاط التجميع؛ مما تسبب في عدم قدرتهم على الاستجابة للطلب الذي تعافى بشكل محدود خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن تجميع السيارة يستغرق فترة طويلة لتجهيز المكونات وشحنها ووضع خطط التوريد مع مصانع المكونات المحلية؛ موضحا أن أقل فترة زمنية ممكنة لدورة إنتاج السيارة هي 3 أشهر بدءً من طلب المكونات وصولًا لإنتاجها فعليا.لتجميع السيارة . يجب أن يكون هنبداية السنة المقبلة. طلب مكونات الحد الأدني لطلب المكونات ووصلها 3 أشهر.