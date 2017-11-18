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طاقة
الكهرباء: 8648 حالة سرقة تيار وغرامات بـ 8.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ
السبت 18 نوفمبر 2017 09:50 م
سرقة التيارالكهربائي
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سرقة التيارالكهربائي
عمر سالم
ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴؤﻮﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻋﻦ ﺿﺒﻂ 8648 ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺗﻴﺎﺭ، ﻭ 24 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻟـ " ﺍﻟﻤﺎﻝ " ، ﺇﻧﻪ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﺤﺒﺲ 437 ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ 7261 ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ، ﻭ 24 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺗﺄﺗﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﻭﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺳﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻰ، ﻭﻣﻨﻊ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ
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