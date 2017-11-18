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سيــارات

أوبل إنسيجنيا وبيجو 508 .. وجهان لعملة واحدة

أوبل إنسيجنيا وبيجو 508
أوبل إنسيجنيا وبيجو 508
أوبل إنسيجنيا وبيجو 508

أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين أوبل إنسيجنيا ( A/T T/L) و بيجو 508   (A/T GT Line) تقاربا في الأسعار حيث تباع الأولى بـ 600 ألف جنيه والثانية بـ 575 ألف، بفارق 25 ألف لصالج سيارة بيجو. وكذلك؛ تتقارب السيارتان على المستوى الفني باستثناء اختلافات محدودة.

 وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.

المواصفات

أوبل إنسيجنيا (  A/T T/L )

بيجو  508     (A/T GT Line)

الوكيل

المنصور للسيارة

القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM

السعر الرسمي بالألف جنيه

600

575

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

العزم الأقصى

260

240

قوة المحرك

170

163

نوع الجر

9.9

9.3

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)

6.6

7.1

سعة خزان الوقود (لتر)

70

72

الارتفاع عن الأرض

106

145

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

210

220

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

18

18

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   MP3/DVD  

يوجد

يوجد

مدخل AUX       

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

يوجد

نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك     

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية      

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

يوجد

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة

 يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

500

515

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

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