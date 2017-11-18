أوبل إنسيجنيا وبيجو 508 .. وجهان لعملة واحدة

المواصفات
أوبل إنسيجنيا ( A/T T/L )
بيجو 508 (A/T GT Line)
الوكيل
المنصور للسيارة
القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM
السعر الرسمي بالألف جنيه
600
575
سعة المحرك
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
النمط
سيدان
عدد الاسطوانات
4
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
العزم الأقصى
260
240
قوة المحرك
170
163
نوع الجر
9.9
9.3
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)
6.6
7.1
سعة خزان الوقود (لتر)
70
72
الارتفاع عن الأرض
106
145
نوع الوقود الذي ينصح به
92
السرعة القصوى
210
220
الوسائد الهوائية للسائق
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
جنوط رياضية
مقاس الجنوط
18
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الذكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
فتحة سقف
فتحة سقف كهربائية
كاميرا خلفية
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
عجلة القيادة من الجلد
ناقل الحركة من الجلد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
قفل مركزي للأبواب
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
حامل أكواب أمامي
حامل أكواب خلفي
مسند يد أمامي
مسند يد خلفي
غطاء للشنطة الخلفية
درج تخزين أمامي
مخرج كهرباء
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
مساحات زجاج خلفية
مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
500
515
حزام أمان خلفي