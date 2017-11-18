أوبل إنسيجنيا وبيجو 508 .. وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي



أظهرت المقارنة بين السيارتين أوبل إنسيجنيا ( A/T T/L) و بيجو 508 (A/T GT Line) تقاربا في الأسعار حيث تباع الأولى بـ 600 ألف جنيه والثانية بـ 575 ألف، بفارق 25 ألف لصالج سيارة بيجو. وكذلك؛ تتقارب السيارتان على المستوى الفني باستثناء اختلافات محدودة.



وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.



المواصفات أوبل إنسيجنيا ( A/T T/L ) بيجو 508 (A/T GT Line) الوكيل المنصور للسيارة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM السعر الرسمي بالألف جنيه 600 575 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 6 النمط سيدان سيدان عدد الاسطوانات 4 4 حقن الوقود إلكتروني يوجد يوجد العزم الأقصى 260 240 قوة المحرك 170 163 نوع الجر 9.9 9.3 عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم) 6.6 7.1 سعة خزان الوقود (لتر) 70 72 الارتفاع عن الأرض 106 145 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 السرعة القصوى 210 220 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل EBD يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني ESP يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنوط 18 18 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون يوجد يوجد مساحات للمصابيح الأمامية يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة يوجد يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED يوجد يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED يوجد يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكي لركن السيارة لا يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD يوجد يوجد مدخل AUX يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد يوجد يوجد نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك لا يوجد يوجد فتحة سقف يوجد يوجد فتحة سقف كهربائية يوجد يوجد كاميرا خلفية يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد يوجد لا يوجد ناقل الحركة من الجلد لا يوجد لا يوجد أماكن تخزين بالأبواب الأمامية يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الخلفية يوجد يوجد إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد حامل أكواب خلفي يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد مسند يد خلفي يوجد يوجد غطاء للشنطة الخلفية لا يوجد لا يوجد درج تخزين أمامي يوجد يوجد مخرج كهرباء يوجد يوجد مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية لا يوجد لا يوجد مساحات زجاج خلفية لا يوجد لا يوجد مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة يوجد يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد كشافات أمامية حساسة للإضاءة يوجد يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 500 515 حزام أمان خلفي يوجد يوجد