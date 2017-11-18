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نقل وملاحة
جمارك بورسعيد تضبط 7 ملايين شمروخ
السبت 18 نوفمبر 2017 07:38 م
ضبط شماريخ
أخر الأخبار
ضبط شماريخ
مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض، من ضبط أكثر من ٧ مليون قطعة شماريخ وألعاب نارية محظور إستيرادها بالمخالفة لقانون الجمارك والإستيراد والتصدير وخطورتهاعلى صحة المواطنين والأمن العام.
وتم الضبط بناء على إخبارية تفيد قيام توكيل إدخال أصناف مخالفة ومحظورة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MAGU4868393 قادمه من شنجهاى بالصين ترانزيت مباشر ليبيا ومشمولها طبقا للمستندات 451 كرتونة لعب أطفال
وبالمعاينة الفعلية الحاوية تبين وجود 125 كرتونة لعب أطفال و ٣٢٦ كرتونه بداخلها ٧ مليون و٤٩ ألف و٢٤ قطعه شماريخ وغيرها من الألعاب النارية المتنوعة الخطرة أشكال وأحجام متنوعة ومحظور دخولها البلاد نظرا لخطورتها على الأمن العام
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