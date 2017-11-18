مطالبات إلغاء الدعم النقدى للصادرات تثير جدلا

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النجاري: المساندة لا تدخل جيب المصدر وتنعكس على تسعير منتجاته بالخارج لتنافس

الجبلى: لن إختلف مع رئيس الأتحاد..وعيسى: إستمرار البرنامج ضرورى فى ظل أعباء الإنتاج



دعاء حسنى



تباينت ردود أفعال المصدرين حول التصريحات التى طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإلغاء الدعم النقدي للصادرات نظرا ً للإستفادة التى حققها القطاع عقب التعويم وتراجع سعر العملة المحلية امام الدولار، وتوجيه الدعم فى مقابل ذلك لشبكة الحماية الإجتماعية.



ومن المعروف أن تحرير سعر الصرف الذى طبق فى 3 نوفمبر من العام الماضي، أدي إلي زيادة تنافسية الصادرات لأنه يجعل المنتجات المحلية أرخص عند تقويمها بالدولار، وتصل المساندة التصديرية خلال العام الجاري لنحو 4 مليارات جنيه إلا ان هناك تأخر فى صرف مستحقاها للمصدرين لمدد بين 6 و8 أشهر.



ورصدت "المال" تعليقات المصدرين حول تصريحات "الوكيل" والذى يعد أيضاً من كبار المستوردين والتى أطلقها خلال مؤتمر أخبار اليوم الذى عقد الأسبوع الماضي.



** نظرة إجتماعية



يقول على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للحاصلات الزراعية،: "أقدر ما يقوله الوكيل من نظرة إجتماعية، ولكن ما يحصل عليه المصدرون المصريون ليس دعماُ وإنما هو رد أعباء لما تشهده الصناعة من معوقات كثيرة بعضها مرئية وأخرى غير مرئية وذلك فى كافة المجالات مما يجعل من السلع المصرية تحمل عبئاً أكثر من الدول المنافسة لها فى الأسواق الخارجية".



أضاف عيسى: "من المعروف أن إستمرار برنامج رد الأعباء يأتي نظرا ً للظروف الإنتاجية فى مصر، كما أن قيمة العملة المحلية تراجعت ولكن هل السعر الحالى للدولار هو السعر العادل أمام الجنيه؟".



و تابع عيسي ، أقدر مجددا ما يقوله الوكيل، لكن هذا لا يجب أن يتعارض مع تشجيع الصادرات لأن العالم كله يدعم صادراته، وبينما يحصل المصدرون المصريون على تمويلات باسعار فائدة بين 20 و21%، هناك دول أخرى فوائدها لمصدريها تدور بين 2 و4% على اقصى تقدير، ولذا فإني أؤيد إستمرار برنامج رد الأعباء للمصدرين.



** لا اختلاف



فيما رفض شريف الجبلى، رئيس شعبة المصدرين بالأتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحاته لـ"المال"، التعقيب على تصريحات أحمد الوكيل، قائلاً:" أنا ما بختلفش مع أحمد الوكيل".



** إعادة النظر



فيما قال مصطفى النجارى عضو الشعبة العامة للمصدرين، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المساندة التصديرية قيمتها انخفضت بنفس قيمة التراجع الذى شهدته العملة المحلية خاصة وأنها مقومة وتصرف بالجنيه وليس بالدولار، كما أن هناك تأخر فى صرف مستحقاتها من قبل وزارة المالية لفترات بين 6 و8 أشهر لأغلب المصدرين.



أوضح النجاري: " بعد مرور عام على التعويم فان منظومة رد الأعباء بحاجة إلى إعادة النظر وتقييم سياسته وكل قطاع يختلف فى حاجته للدعم عن غيره، وهناك أكثر من 4 قطاعات شهدت صادراتها تراجعاً خلال العام الجاري رغم التعويم، وهذا يعكس وجود عوامل أخرى يجب النظر إليها فى المنظومة ككون بعض الصادرات تستورد مدخلات لعملية التصنيع من الخارج وأسعار تلك المدخلات شهد زيادة تأثرا بتراجع سعر الجنيه".



وحققت صادرات المجالس التصديرية خلال سبتمبر 2017 نحو 1.821 مليار دولار مقارنة بـ 1.882 مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، بنسبة تراجع 34.8 % عن نفس الشهر، وشهدت خلاله صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً بينهم مواد البناء والملابس الجاهزة و الكيماويات والغزل والنسيج والمفروشات ومنتجات الصناعات اليدوية بنسب متفاوتة بين 2 و30%، وفقا ً لاخر التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



فيما تراجعت صادرات قرابة 7 قطاعات منها المنتجات الهندسية والإليكترونية 4 % لتسجل 214 مليون دولار مقارنة بـ 223 مليون دولار، وكذلك تراجعت الصناعات الغذائية 2 % لتسجل 174 مليون دولار مقارنة بـ 178 مليون دولار خلال سبتمبر العام الماضى، وحققت الحاصلات الزراعية اجمالى صادرات 87 مليون دولار وهى نفس النسبة التى حققهتا العام الماضى.



وانخفضت صادرات الصناعات الطبية بقيمة 6 % لتسجل 34 مليون دولار مقارنة بـ 36 مليون دولار، وكذلك هبطت صادرات الأثاث 41 % لتسجل 14 مليون دولار فقط مقارنة بـ 23 مليون دولار فى سبتمبر 2016، وتراجعت صادرات الجلود 14 %، لتسجل 7 ملايين دولار فقط مقارنة بـ 9 مليون دولار، وتراجعت صادرات الكتب والمصنفات 29 % لتسجل 408 ألف دولار مقارنة بـ 577 ألف دولار.



** تحليل البيانات



و أضاف مصطفى النجارى عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن الرد على كلام رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لا يجب أن يكون مرسلاً، وإنما الرد بتحليل للبيانات الرسمية للصادرات



وتابع: "وهناك على سبيل المثال فقطاع كالحاصلات الزراعية شهد زيادة فى كميات صادراته قرابة 200 الف طن عن العام الماضى إلا ان الحصيلة تراجعت 3 الى 4% عن 2016.



ويرى النجارى ضرورة إستمرار المساندة التصديرية وزياداتها قائلاً:" مش المفروض أن المساندة التصديرية بتروح فى جيب المصدر إنما المفترض أن يعكسها المصدر على سعر منتجاته لإقحامها بشكل اوسع والمنافسة بها فى الأسواق الخارجية".



وأوضح النجارى، فكرة ضرورة إعادة النظر فى سياسات دعم الصادرات، خاصة وأن بعض القطاعات بحاجة إلى مساندة مالية مباشرة وأخري بحاجة إلى سياسات أخرى بجانبها،فقطاع كالحاصلات الزراعية بحاجة على سبيل المثال إلي إنشاء تعاونيات تجمع صغار المزارعين وتوجه طاقاتهم للتصدير بما يعظم صادرات القطاع.



وأضاف النجارى، أن فكرة التعاونيات هى السبب وراء تصدر دول كفرنسا وأسبانيا وإيطاليا فى صارداتها من الحاصلات الزراعية لكافة دول العالم، ولفت إلى أن فكرة التعاونيات تلك تعد نواه لجمع المزارعين وتجتذب صغارهم لإدامجهم فى منظومة التصدير.



وتابع قائلاً:" الفلاح الذى عندما يعلم أن لإنتاجه من الفاصوليا سيتم بيعه باليورو لن يستمر فى تسويق محصوله لتجار سوق العبور، وكل ذلك من الممكن أن يشكل عامل جذب للمزارعين وهو أمر يقع على الدولة عملية تنظيمه، ولذا فان إقراره بحاجة إلى قرار سيادى من الدولة لترتيبه".

