الديب: نسعى لتطوير منظومة النقل النهري

خاص





قال اللواء، مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري والنهري إن الوزارة تسعى لتطوير منظومة النقل النهري، وفق بيان





وكان وفد من وزارة النقل مكون من المهندس مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل النهري والدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء كريم أبو الخير رئيس وحدة نقل البضائع بوزارة النقل، شارك في ورشة العمل التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "النقل النهري فى مصر – الحاضر والمستقبل"، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم





وحضر ورشة العمل الدكتور حسام المغازي وزير الري الاسبق وقيادات هيئة النقل النهرى ووزارتي الري والسياحة، والشركات الوطنية العاملة مع الأساتذة المتخصصين من الكلية.





وأوضح الديب أنه تم استعراض رؤية وزارة النقل في كيفية تطوير منظومة النقل النهري في مصر وبخاصة في عملية نقل البضائع عبر النيل التي تخفف الأعباء على الطرق وتوفر في استهلاك الوقود وكذلك بحث كيفية التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات من الناحية النظرية والهندسية والتنفيذية لدفع والنهوض بالنقل النهري وتوضيح رؤية وزارة النقل في كيفية دعم هذا القطاع المهم لخدمة حركة النقل عموما وفى نهر النيل خصوصا.





وأضاف مستشار وزير النقل أن الندوة ناقشت أهم المقترحات الخاصة بعملية تطوير النقل النهري مثل استكمال تنفيذ البنية المعلوماتية لنهر النيل للطريق الملاحي القاهرة /أسوان وانشاء وحدات نهرية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لكافة انواع البضائع وفتح طرق ملاحية جديدة وتعاون كافة الاطراف لاستغلال النهرية الحالية وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الوحدات وتشغيل الشباك الواحد وميكنة التراخيص





وأوضح وفد وزارة النقل خطة الوزارة لتطوير منظومة النقل النهري الحالية في مصر حيث استعرض (المشاريع الحالية للبنية التحتية للنقل النهري؛ التراخيص الملاحية للوحدات والافراد والقوانين واللوائح المعمول بها والرقابة النهرية وتشغيل الاهوسة ؛التدريب الخاص بالعاملين في منظومة النقل النهري)





وفي مجال الدراسات السابقة والتحديات الحالية استعرض ممثلو وزارة النقل خلال الورشة الدراسات السابقة (مثل دراسات تطوير شبكة الطرق الملاحية ودراسة مخطط نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري ودراسة اقتصاديات السوق للنقل النهري ودراسة استدامة الطرق الملاحية ودراسة جدوى انشاء شركة للخدمات الملاحية ..) وكذلك استعراض الدراسات المقترحة في مجال الموانئ النهرية والأهوسة والطرق الملاحية )





وفي المحاضرة التالية التي جاءت تحت عنوان"تحديات نقل البضائع نهريا " أوضحت وزارة النقل أهم التحديات التي تتعلق بأعمال الصيانة ومناسيب المياه وتسهيل إجراءات تراخيص الموانئ النهرية





وتشجيع المستثمرين لبناء وحدات نهرية جديدة بتصميم جديد وتقليل الانتظار امام هويس المالح ورفع كفاءة وتطوير الصوامع الحالية وربطها بالطرق الملاحية.





وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للنقل النهري في مصرى بحثت الورشة أهم الاهداف التي تم وضعها مثل الابحار الليلي والنهاري في جميع الطرق الملاحية والمجري الملاحي الامن وتشجيع الاستثمار ونقل البضائع نهريا كما تم استعراض كل مايتعلق بالبنية التنظيمية والتشريعية والتحتية







