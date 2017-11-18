نواب: مشروع الاستزارع السمكي بغليون خطوة للإصلاح الاقتصادى

أسماك غليون

سلوى عثمان



رحب أعضاء مجلس النواب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مشروع بركة " الغليون " أكبر مشروع استزراع سمكي بالشرق الأوسط، مؤكدين على أن هذا المشروع أحد المشاريع التى تدعم الإصلاح الاقتصادي بمصر .



** مشروع يفتخر به المصريون



وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، أن المشروع يعد أكبر مشروع استزراع سمكي بالشرق الأوسط، ومشروع قومي يفتخر به المصريون، مضيفاً أن المشروع عبارة عن مدينة صناعية متكاملة لإنتاج وتصنيع الأسماك، بالإضافة إلي أنه يوفر العديد من فرص عمل، وسينقل مصر من مجرد مستورد ومنتج إلى مرحلة متكاملة من الإنتاج السمكي الصناعي .



وأشاد بدوي، بفكرة المشروع والشرارة الأولي للتفكير في البدء في تنفيذ مشروع يحول الحالة المأساوية التي مر بها أهالي ضحايا مراكب الهجرة الغير شرعية، والتفكير خارج الصندوق في مواجهة تجار البشر ومروجي الهجرة الغير شرعية، في غلق المنافذ التي يستخدمونها عن طريق إنشاء مزرعة بركة غليون السمكية علي طول 4000 فدان كمرحلة أولي تصل إلي 14 ألف فدان للقضاء ومحاربة الهجرة الغير شرعية، وتشغيل الشباب، وزيادة صادرات مصر السمكية .



وأوضح أن المشروع يسد فجوة غذائية موجودة في السوق المصري، كما أنه يعكس اتجاه الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن أن أنتاج بركة غليون يقلص نسبة استيرادنا من الأسماك حوالي 30% حيث يحتوى المشروع علي 1263 حوض للأسماك البحرية والنيلية، بطاقة إنتاجية كل 100 يوم نحو 7000 طن سمك، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف الأمن الغذائي علي كافة القطاعات الغذائية .





** قضاء على الهجرة غير الشرعية



كما أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس للمزرعة التي تبلغ مساحتها 12 ألف فدان، سيوفر للدولة المصرية الكثير من الأسماك التي تسد احتياجات الدولة الداخلية، وتعتبر دليلا حقيقيا فى رؤية الدولة نحو سد الفجوة الغذائية، كما أنها تعبر عن رؤية حقيقية للدولة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية فى تلك المنطقة .

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القضاء على الهجرة غير الشرعية متماشيا ذلك مع عوامل التنمية، هو النموذج الحقيقي للرؤية المصرية، فى التعامل مع الملفات بشكل عملى وحقيقى .

وأضاف الجاحر، في تصريح له اليوم، تلك المشروعات السمكية تهدف إلى تحقيق فائض كبير من الثروة السمكية، كما أنه لن يقتصر على مجرد أحواض الاستزراع السمكي بل سيتم من خلاله تصنيع مستلزمات التشغيل وتصنيع الأسماك وتسويقها، وهى مايخدم القطاع المدنى بشكل كبير، ويوفر مستلزمات الانتاج مما يوفر العملة الصعبة بعد ذلك نتيجة تقليل الاستيراد .



** خطوة للتنمية



وأشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى يبذلها من أجل زيادة التنمية فى مصرٍ، وانجازاته المتعددة بالمشروعات الضخمة التى يفتتحها كل فترة ، مشيرة إلى أن مشروع الاستزراع السمكى ، سيدر الخير الوفير على الشعب المصرى، لافتًه إلى أن أغلب الأسماك سوف يتم تصديرها .



وأضافت ثابت إن محافظة كفر الشيخ تشهد إنشاء عدد من المشروعات الضخمة والمبشرة بالخير، والتى تساعد على القضاء على البطالة فى ربوع المحافظة .



وأشارت ثابت أن المشروع يمتد على مساحة 12 ألف فدان، منها 3 آلاف فدان إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع، ويتكون المشروع من "مفرخ أسماك وجمبري" بطاقة 20 مليون "إصبعية أسماك بحرية"، وملياري "يرقة جمبري"، ومزرعة لإنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 "حوض تربية"، و155 حوض تحضين بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن أسماك لكل دورة تقريبًا، ومزرعة إنتاج الجمبري، وفيها 655 "حوض تربية .



وأوضحت أن المشروع يضم مركزًا للأبحاث والتطوير يتكون من معمل جودة المياه، ومعمل الغذاء الحي، ووحدة الإرشاد والتدريب، ومعمل بيولوجية الأسماك، ومعمل صحة، وأمراض الأسماك، ومعمل تركيب، وجودة الأعلاف .



وأضافت، أنه حتى الآن ، جرى إنشاء مصانع لإنتاج أعلاف الأسماك، والجمبري، تضم مصنع "أعلاف للأسماك البحرية" بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، ومصنع "أعلاف جمبري"، بمساحة 567 مترا مربعا بطاقة 60 ألف طن سنويا .

