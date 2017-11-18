الرقابة المالية ترخص لشركة تقييم عقاري جديدة

هيئة الرقابة المالية

أحمد الدسوقى



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنها منحت الترخيص لشركة "الاتحاد للتفتيش واعمال الخبرة "لتزاول مهنة التقييم العقارى ليصل عدد الشركات الى 4 شركات منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية سبتمبر الماضى.



وأشارت الهيئة فى أحدث تقاريرها ، إلى أن السوق لم يكن به أى شركة تقييم عقارى خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرّ منتصف العام الماضى ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة.



،ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.



أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.



وفى سياق متصل ، قالت الهيئة إن عدد خبراء التقييم العقارى ارتفع إلى 193 خبيراً منذ بداية يناير وحتى سبتمبر 2017 ، مقارنة بـ 187 خبيراً خلال نفس الفترة من العام الماضى.