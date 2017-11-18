إسكان النواب: مدينة العلمين أهم مشاريع مصر على الساحل

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان قامت اليوم بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين من أجل الوقوف على اخر ما تم إنجازه داخل المدينة، مؤكدًا أن المدينة مبنية على مساحة 48 ألف فدان الشاطئ وممشى كورنيش 14 كيلو متر وهو الأول من نوعه علي مستوى الساحل الشمالي ليستمتع به جميع المواطنين وليس فئة معينة، ويعتبر من اهم مشاريع مصر على الساحل الشمالي



وأوضح أن اللجنة تفقدت مناطق الجامعات والمنطقة الصناعية ومحطة تحلية مياه البحر وهي الأكبر من نوعها في الساحل الشمالي، كما تتفقد اللجنة مناطق الإسكان ومنها منطقة إسكان دون ومشروع اسكان مصر والطريق الساحلي الجديد.



وأكد "وكيل لجنة الإسكان" أن مشروع مدينة العلمين من أهم مشاريع مصر على الساحل الشمالي لإنشاء أكبر مدينة جنوب البحر المتوسط تتسع مبدئيا لـ7 مليون مواطن ومستقبليا إلى 35 مليون مواطن وتعمل على خلخلة المدن القديمة بالساحل الشمالي من السكان.



وأضاف أن مدينة العلمين مدينة متكاملة سياحيه بشاطئ ممتد على الساحل وسكنية، وتتسع لجميع الفئات والدخول، وهي ذات مقصد تعليمي بها جامعة حكومية وجامعات خاصة، إضافة أن جنوب مدينة العالمين الجديدة منطقة صناعية ضخمة وأكبر مساحة استصلاح زراعي في مصر تمتد إلى شمال مدينة الجيزة بأكتوبر.