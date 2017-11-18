الثروة الداجنة

دعاء حسنى



حذرت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، من حدوث قفزة بأسعار الداوجن، خلال ذروة موسم الشتاء الجاري نسبتها بين 20 و25% عن سعرها الحالي الذى يقترب من 30 جنيهًا للكيلو، فى حال لم يتم مكافحة الأمراض الوبائية المعتادة، والتى ترفع من معدلات نفوق قطعان الدواجن بالمزارع بشكل يقل معه المعروض ولا يغطى الطلب.



وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة، لـ"المال"، أن الارتفاعات التى طالت أسعار الغاز واسطوانات البوتاجاز رسمياً منذ أشهر، سترفع تكلفة السعر النهائي للدواجن خلال موسم الشتاء الجاري، نظراً لما يمثله عنصر التدفئة خلاله من عامل رئيسى فى احتساب تكلفة الإنتاج.



وأكد رئيس الشعبة خلال الاجتماع، الذى عقدته الشعبة، مؤخراً، بمقر الغرفة، وحضره ممثلي الطب الوقائي والبيطرى وصحة الحيوان، أن هناك تحركات تتم حالياً مع صغار مربى الدواجن الذي يمثل إنتاجهم 80% من المنظومة، لمكافحة الأمراض الوبائية ونشر الوعى لتقليل نسبة الفاقد فى قطعان الدواجن فى المزارع.



وتابع: تدور نسبة النفوق الطبيعية المرجحة فى مزارع الدواجن بين 3 و5% للمزرعة الواحدة، التى تطبق أقصى سبل الأمان، كما تكون مغلقة لضمان السيطرة على إنتقال الأمراض الوبائية، وترتفع نسبة النفوق التى تطول قطعان مزارع الدواجن لتتجاوز تلك المعدلات الطبيعية كل عام بسبب عدم المكافحة الجيدة للأمراض الوبائية خلال موسم الشتاء.



ويصل حجم إنتاج الثروة الداجنة لـ1.6 مليون طائر يومياً حالياً، وهى تغطى القوة الشرائية المتدنية بسبب صيام الإخوة الأقباط، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات مع زيادة الطلب على شراء الدواجن عقب إفطارهم.



وتصل سعر الدواجن حالياً لـ 19 جنيهًا لكيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، ويباع للمستهلك بـ 24 جنيهاً، ويصل سعر الدواجن البلدى ساسو لـ26 جنيها بالمزرعة، ويباع بـ30 للمستهلك، وفى حال رجحت توقعات الشعبة حول زيادة الأسعار، فإن سعر الكيلو سيتراوح بين 30 و40 جنيهًا للمستهلك، خلال الفترة بين نهاية العام الجارى ومطلع العام المقبل.



ودعا رئيس شعبة الثروة الداجنة خلال الاجتماع، الذى عقدته الشعبة إلى تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن لاحتساب التكلفة الفعلية للمنتج.



وقال السيد، إن الشعبة تقدمت بمشروع متكامل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متخصص فى الثروة الداجنة، على مساحة ألفي فدان، وقدمت دراسة الجدوى والملاءة المالية للمشروع للوزارة.

