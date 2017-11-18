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رياضة
ديربي مدريد أقوى لقاءات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى
السبت 18 نوفمبر 2017 03:30 م
ديربي مدريد أقوى لقاءات الدوريات الأوروبية
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ديربي مدريد أقوى لقاءات الدوريات الأوروبية
علي المصري:
يستقبل ستاد "واندا متروبوليتانو"، الملعب الجديد لنادي أتلتيكو مدريد، غريمه في العاصمة ريال مدريد للمرة الأولى، اليوم السبت، في قمة المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، واللقاء الأبرز فى تلك الجولة من الدوريات الخمس الكبرى.
واكتست مواجهة قطبي العاصمة أهمية كبرى في السنوات الأخيرة، ونجح أتلتيكو في الفوز على النادي الملكي في أكثر من مناسبة، باستثناء دوري أبطال أوروبا، حيث نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه بالفوز على "روخيبلانكوس"، خصوصاً في نهائي 2014 و2016.
وسيكون جمهور أتلتيكو المتحمس متشوقا للتعويض بهذا الديربي، وهو الأول على ملعبه الجديد الذي بدأ باستخدامه منذ بداية هذا الموسم، بدلاً من "فيسنتي كالديرون"، يتساوى ريال مدريد "حامل اللقب" وأتلتيكو فى عدد النقاط، ولكل منهما 23 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط، خلف برشلونة الذي يحلق في الصدارة، ويحل اليوم السبت أيضاً، على ليجانيس، وأربع نقاط عن فالنسيا "الثاني" الذي يحل ضيفاً على إسبانيول، غدا الأحد.
والتقى الفريقان آخر مرة في نصف نهائي دوري الأبطال، عندما فاز ريال ذهاباً بسهولة 3-صفر، ولم يكن رد أتلتيكو 2-1 في الاياب كافياً، ليتأهل الأول إلى النهائي، ويحرز لقبه الثاني عشر، وحرم أتلتيكو مطلع الموسم من التعاقد مع لاعبين جدد بعد مخالفته قواعد الانتقالات، ولم يكن هدافه الفرنسي أنطوان جريزمان، في أفضل حالاته إذ سجل هدفين فقط في الدوري حتى الآن، في ظل غياب كوكي وكاراسكو المصابين، وقد يشركهما الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تشكيلته الأساسية بعد تعافيهما.
ولم يكن وضع ريال مدريد أفضل هذا الموسم، إذ مني لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بخسارتين مفاجأتين أمام ريال بيتيس وجيرونا، بعد إحرازه ثنائية مميزة الموسم الماضي، ويعاني الفريق الملكى خصوصاً في خط الهجوم، آخرها إصابة جديدة لجناحه الويلزي جاريث بيل، فيما يمر الفرنسي كريم بنزيمة باسوأ فتراته، وسجل رونالدو، الموقوف مطلع الموسم، هدفاً يتيما حتى الآن.
وتعرض لاعب الوسط إيسكو لضربة خلال مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا، لكنه عاد إلى تدريبات فريقه الأربعاء الماضى، على غرار زميله في الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعد غياب شهرين، فيما يعول زيدان على نشاط ماركو أسينسيو لتعويض الثغرات، وذكر ريال مدريد في بيان رسمى، أن بيل وحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، يتابعان عملية التعافي من الإصابة.
وفى بقية المباريات، ويبحث فالنسيا عن تأكيد بدايته الصاروخية، ورفع انتصاراته إلى ثمانية على التوالي، على أرض اسبانيول، ويلعب السبت أيضا خيتافي مع ألافيس، وإشبيلية مع سلتا فيجو، ويلتقى غدا الأحد، مالاجا مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وتختتم المرحلة بعد غدا الاثنين، بلقاء أيبار مع ريال بيتيس، وأفتتحت تلك الجولة، أمس الجمعة، بتعادل جيرونا مع ضيفه ريال سوسييداد، بهدف لكل فريق.
الدورى الإنجليزى
يطغى ديربي شمال لندن، الذى يقام الآن، بين توتنهام هوتسبير "الثالث" ومضيفه أرسنال "السادس"، على المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، التي تشهد حلول مانشستر سيتي "المتصدر" ضيفاً على ليستر سيتي، واستقبال مانشستر يونايتد الوصيف لنيوكاسل يونايتد السبت. تابع أخبار الدوري الإنكليزي
ويحلق مانشستر سيتي بالصدارة "31 نقطة" بعد فوزه عشر مرات، وبفارق 8 نقاط عن جاره يونايتد المتقدم بفارق الأهداف عن توتنهام، وحذر الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى لأرسنال، غريمه من أن لاعبيه سيستغلون الديربي للتأكيد أن ميزان القوة في شمال العاصمة لم يتغير بشكل دائم، بعد فورة توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ونجاحه بتخطي أرسنال في ترتيب الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى في 22 عاماً.
ولا يزال توتنهام الذي يتقدم على أرسنال بفارق 4 نقاط، منتشياً من فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني "بطل أوروبا" 3-1 مطلع الشهر الحالي، وضمانه التأهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، ولم يفز أرسنال، الباحث عن لقبه الأول في الدوري في 13 عاماً، على توتنهام في البرميرليغ في 6 مباريات منذ مارس 2014، ويغيب عن أرسنال مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو وعن توتنهام مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيرلد، ويحوم الشك حول مشاركة حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس.
ويلتقى اليوم السبت، ليستر سيتي مع مانشستر سيتي، ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، ويبحث تشيلسي "حامل اللقب"، عن تحقيق انتصاره الرابع على التوالى عندما يحل ضيفا على ويست بروميتش ألبيون، والذي يمر مدربه الويلزي طوني بوليس، بأزمة بعد فوزه مرة وحيدة على أرضه.
ويستقبل ليفربول بقيادة الدولى المصرى محمد صلاح، نظيره ساوثهمبتون، بعد فوزه في آخر مباراتين، لكن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، يواجه غيابات عدة على غرار مهاجمه السنغالي ساديو ماني.
وحتى كلوب "50 عاماً"، لم يسلم إذ أدخل المستشفى يوم الأربعاء الماضى، بعد شعوره ببعض الآلام، وفي حال عدم حضوره مباراة اليوم السبت، ستكون المرة الثانية التي يغيب فيها كلوب عن مباراة لليفربول لأسباب صحية، بعد إدخاله المستشفى بسبب التهاب في الزائدة الدودية في شباط/فبراير 2016.
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم السبت أيضا، بيرنلي مع سوانزي سيتي، وكريستال بالاس مع إيفرتون، وبورنموث مع هادرسفيلد، ويلتقى غدا الأحد، واتفورد مع ويست هام، وتختتم الجولة يوم الأثنين المقبل، بلقاء برايتون مع ستوك سيتي.
الدورى الإيطالى
وسط أجواء حزينة، يعود لاعبو المنتخب الايطالي، إلى أرض الواقع، بعد الفشل فى التأهل لكأس العالم "روسيا 2018"، للمرة الأولى منذ 60 عاما، بخوض المرحلة الثالثة عشرة من الكالتشيو، عقب السوط فى فخ التعادل، أمام ضيفتها السويد، يوم الاثنين الماضى، في إياب الملحق الأوروبي، لتعجز عن تعويض خسارتها صفر-1 ذهابا في ستوكهولم، وبالتالي ستغيب عن المونديال للمرة الاولى منذ عام 1958.
وأدى الخروج الصادم لاعتزال العديد من الركائز الأساسية في مقدمتها القائد جانلويجي بوفون وزميله في يوفنتوس المدافع اندريا بارزالي وقائد روما دانييلي دي روسي، وهو الثلاثي الذي أحرز اللقب العالمي الرابع في تاريخ ايطاليا في مونديال 2006، وعاد بوفون وزميليه بارزالي وجورجو كييليني إلى تدريبات فريقهم يوفنتوس "حامل اللقب"، بعد اعتزاله المؤثر، عقب عقدين من الزمن مع المنتخب الإيطالي، حيث تنتظر فريق "السيدة العجوز" قمة ساخنة غدا الأحد ضد مضيفه سامبدوريا، وعاد دي روسي بدوره إلى تدريبات روما الذي يستعد لـ"ديربي العاصمة" أمام غريمه التقليدي في العاصمة لاتسيو، في أحد مباريات القمة الثلاث التي تشهدها المرحلة إلى جانب لقاء نابولي وضيفه ميلان، اليوم السبت.
ويحتل يوفنتوس وصافة الدوري حاليا برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر، وبالفارق ذاته أمام انتر ميلان الثالث، وتنتظر يوفنتوس مباريات حاسمة في المراحل المقبلة، فهو سيحل ضيفا على نابولي في المرحلة الخامسة عشرة في الأول من ديسمبر المقبل، ويستضيف انتر ميلان الثالث في 9 منه في المرحلة السادسة عشرة، ثم روما في 23 منه ضمن المرحلة الثامنة عشرة.
وفى بقية اللقاءات، يلعب غدا الأحد، كروتوني مع جنوى، وأودينيزي مع كالياري، وتورينو مع كييفو، وبينيفينتو مع ساسوولو، وسبال مع فيورنتينا، وأنتر ميلان مع آتالانتا، وتختتم الجولة، يوم الأثنين المقبل، بلقاء فيرونا مع بولونيا.
الدورى الألمانى
ستكون الفرصة مواتية أمام بطل المواسم الخمسة الأخيرة ومتصدر الترتيب الحالي بايرن ميونيخ، لتوسيع الفارق مع مطارده لايبزيج، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني، وتحتفظ الفرق الثلاثة الأولى في نهاية الموسم الماضي بمراكزها حتى المرحلة الحادية عشرة من النسخة الحالية، فيتصدر العملاق البافاري الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام وصيفه الحديث العهد في البوندسليجا لايبزيج، وست نقاط عن كل من دورتموند وشالكه.
وأفتتحت المرحلة أمس الجمعة، بسقوط دورتموند أمام ضيفة شتوتجارت، بهدفين مقابل هدف، فيما يستقبل بايرن ميونيخ، اليوم السبت، على ملعبه "أليانز أرينا"، أوجسبورج، ويحل لايبزيج ضيفاً على باير ليفركوزن، فيما يلعب شالكه غدا الأحد، مع ضيفه هامبورج.
وسيختبر هوفنهايم اليوم السبت، قواه الحقيقية أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت، فيما يختتم هانوفر المرحلة في ضيافة فيردر بريمن، ويلعب اليوم السبت، ماينتز مع كولن، وفولفسبورج مع فرايبورج.
الدورى الفرنسى
يسعى باريس سان جيرمان، للابتعاد عن أقرب مطارديه موناكو "حامل اللقب"، الذى سقط أمس الجمعة، فى فخ التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، أمام مضيفه أميان، عندما يستضيف الفريق الباريسى، نظيره نانت، اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.
ويبدو سان جيرمان مع سلاحه الهجومي الضاري المؤلف من البرازيلي نيمار، والأوروجوياني ادينسون كافاني، والشاب كيليان مبابي، منافسا قويا لاستعادة لقبه، إذ يتصدر بفارق 4 نقاط عن فريق الإمارة الجنوبية موناكو، فيما يأمل نانت فى المباراة التى يحتضنها ملعب "بارك دي برانس"، في تحقيق نتيجة طيبة أمام فريق العاصمة، تحت إشراف مدرب ليستر سيتي الإنجليزي السابق الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، الذى يعيش بداية موسم مميزة، إذ قاد الفريق للفوز فى 7 لقاءات من أصل 12 مباراة، وهو ما رفعه إلى المركز الخامس بفارق نقطة عن مارسيليا الرابع.
ويأمل ليون الذي حقق بداية متواضعة، في مواصلة زحفه نحو القمة عندما يستقبل مونبيلييه، باحثا عن تحقيق فوز رابع على التوالي، ويرغب مارسيليا فى الحفاظ على سجله الخالي من الخسارة في آخر 7 مباريات، عندما يحل غدا الأحد، ضيفا على بوردو الجريح من 3 خسارات متتالية.
وفى بقية اللقاءات، يلعب اليوم السبت، ديجون مع تروا، وجانجان مع آنجيه، وتولوز مع ميتز، وستراسبورج مع رين، ويلتقى غدا الأحد، كان مع نيس، وكانت الجولة قد أنطلقت أمس الجمعة، بفوز ليل على سانت إيتيان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أميان مع ضيفه موناكو بهدف لكل فريق.
رياضة
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