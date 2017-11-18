الهلال يلاقي أوراوا بحثا عن كسر عناد دوري أبطال آسيا

الهلال يلاقي أوراوا

علي المصري:



يبحث الهلال السعودى، عن لقبه الثالث فى دورى أبطال آسيا، عندما يلاقى أوراوا ريد دياموندز اليابان، ويترقب عشق ومحبى الهلال هذه المباراة، لكسر عناد البطولة القارية، الذي لازم الفريق الأزرق، منذ استحداثها تحت مسماها الحالى عام 2003.



ويقام النهائي الآسيوي على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يقام لقاء الإياب 25 نوفمبر الجارى في مدينة سايتاما اليابانية، ويدير لقاء اليوم، الحكم الأردني الدولى أدهم مخادمة، ويساعده الثنائي أحمد الروال وعيسى العماوي، ويوسف الجراروة حكماً رابعاً.



وكان الهلال قد تأهل للنهائي الآسيوي، عقب تغلبه على بیرسبولیس الإيراني بنتيجة 6-2، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، في حين صعد أوروا ريدز بعد تغلبه على شنغهاي الصيني بهدفين مقابل هدف ذهاباً وإياباً.



ويسعى الهلال لضرب عصفورين بحجر واحد خلال استضافته لأوراوا، فمن جهة، يريد إحراز باكورة ألقابه القارية منذ استحداث النظام الجديد للمسابقة عام 2003، ومن جهة أخرى وضع حد لسيطرة أندية شرق آسيا وأستراليا التي توجت باللقب في السنوات الخمس الأخيرة على التوالى.



وكان الهلال بلغ نهائي المسابقة القارية عام 2014، وخسر أمام ويسترن سيدني وندررز صفر-1 في مجموع المباراتين، وسط دهشة مشجعيه، بالنظر لأن المنافس كان فريقا مغمورا آنذاك، مقارنةً بسجل الهلال، على الصعيدين المحلي والقاري.



وتختلف الظروف الفنية للهلال حاليًا، حيث بات يمتلك مجموعة من الركائز الأساسية للمنتخب السعودي، فضلًا عن وجود الأرجنتيني، رامون دياز، المدير الفني للفريق، الذي كون كتيبة منسجمة، وحسم صدارة المجموعة الرابعة، منذ الجولة الخامسة، وتأهل ليلاقي استقلال خوزستان في دور الـ16، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا 2/1، وفي دور الثمانية، لعب الهلال مع العين الإماراتي، وخرج الذهاب بالتعادل السلبي، وفي الإياب سحق الهلال، العين، بثلاثية دون رد، وصعد الفريق السعودي لنصف النهائي، ليواجه يبرسبوليس الإيراني، حيث اكتسحه برباعية ذهابا، وتعادل في الإياب 2/2، ليتأهل للمباراة النهائية.



ويعد الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في هذه البطولة خلال الموسم الحالي بفضل صلابته الدفاعية، لكنه أيضاً يملك قوة ضاربة في الهجوم بقيادة السوري الدولي المتألق عمر خريبين هداف الفريق برصيد 9 أهداف الذي يسعى إلى أن يكون أول آسيوي يتوج هدافاً للمسابقة منذ أن نجح في ذلك الكوري الجنوبي لي دونجووك عام 2011.



وستكون هذه المرة الثانية أيضًا، التي يواجه فيها الهلال فريقا يابانيا، في نهائي البطولة، بعدما التقى، في موسم 1999/2000، مع جوبيلو إيواتا، وتوج الهلال حينها باللقب، عبر هاتريك للبرازيلي، سيرجيو، في استاد الملك فهد الدولي، بعد الفوز 3/2.



في المقابل، ستكون هذه المرة الثانية، التي يلعب فيها الفريق الياباني، الذي تأسس عام 1956، نهائي دوري أبطال آسيا، بعد نهائي نسخة 2007، التي فاز بلقبها، وتأهل الفريق اليابانى للنهائي، بعد مشوار صعب، حيث وقع في مجموعة تضم ويسترن سيدني الأسترالي، وإف سي سيول الكوري الجنوبي، وشنغهاي الصيني.



وكانت المفاجأة في انتصارات أوراوا المدوية، وعلى رأسها فوزه على سيول بخماسية، ثم اكتساحه لسيدني بنتيجة 6-1، قبل تخطي عقبة جيجيو الكوري، ثم مواطنه، كاوساكي فرونتال الياباني، وفي نصف النهائي، أطاح أوراوا بمنافسه شنغهاي الصيني، ليصعد لموقعة الهلال.



ويعتمد أوراوا على طريقة لعب (1-4-1-4)، ويعد محترفه البرازيلي، رافاييل سيلفا، أخطر لاعبيه، بفضل سرعته في الاختراق، وقدراته التهديفية، إلى جانب الهداف، شينزو كوروكي، الذي سجل 19 هدفًا هذا الموسم، وهناك أيضًا صانعا اللعب، كاشاواجي وناجاساوا.



كما يتمتع الفريق بوجود المدرب، تاكافومي، الذي أعاد البريق لأوراوا، رغم أنه لم يكن نجما في عالم التدريب، وكان لاعبا عاديا في صفوف أوراوا، وبعض الفرق اليابانية الأخرى، وسبق لتاكافومي تدريب الفريق، في عام 2011، ولم يحقق النجاح حينها، خاصةً أنه جاء كمدرب مؤقت، لمدة خمس مباريات، وفاز مرتين فقط، ثم عمل مساعدًا للمدير الفني الصربي، ميهايلو بيتروفيتش.