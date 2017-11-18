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اقتصاد وأسواق
السيسي عن مشروعات القوات المسلحة: تمثل الدولة
السبت 18 نوفمبر 2017 02:28 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتاح 20 ألف صوبة زراعية في يونيو 2018 بتكلفة 20 مليار جنيه
العمل على تطهير بحيرة المنزلة من المخلفات بتكلفة 40 – 50 مليار جنيه
المال - خاص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيتم استكمال إنشاءات 4 آلاف حوض لإنتاج الأسماك في هيئة قناة السويس، ومقرر افتتاحها في ديسمبر المقبل، قائلا إن يونيو 2018 سيشهد افتتاح مزرعة عملاقة للأسماك على 19 ألف فدان في شرق بورسعيد، بالإضافة إلى 20 ألف صوبة زراعية، عبر الأجهزة التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى أن تكلفة تلك الصوب وحدها تصل لنحو 20 مليار جنيه.
وقال السيسي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ إن القوات المسلحة تعمل حاليا على تطهير بحيرة المنزلة من المخلفات، مشيرا إلى أن تكلفة تطويرها تتراوح بين 40 – 50 مليار جنيه.
وقال إن القوات المسلحة تتحرك في مشروعاتها بالتوازى مع الحكومة، ووفقا لآليات السوق الحرة، كي تخفف من التكلفة التي يتحملها المصريون، خاصة محدودي الدخل.
وتابع الرئيس: "القوات المسلحة تمثل الدولة .. مايصحش نقول ده جيش وده دولة .. الجيش موجود علشان يساهم في خطة التنمية للدولة .. القوات المسلحة تتدخل في بعض المشروعات التي تمس حياة الناس".
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