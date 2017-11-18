أوراسكوم للتنمية تعتزم شراء 2 مليون متر بالساحل الشمالي

الساحل الشمالي

أسماء السيد



تعتزم شركة أوراسكوم للتنمية شراء 2 مليون متر مربع بمنطقة الساحل الشمالي وذلك ﻹنشاء مشاريع سياحية على غرار "الجونة".



وقال خالد بشارة الرئيس التنفيذي بالشركة، إن شركته أبرمت عقدًا مع إحدى شركات القطاع الخاص، موضحًا أنه لا يزال في مراحله الأولى، وذلك سعيًا منها لاختراق منطقتي الساحل والقاهرة، رافضًا اﻹفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بالموضوع .



وأضاف في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة بمقرها الخميس المنقضي، أن أوراسكوم تمتلك محفظة أراض بقيمة 100 مليون متر حول العالم منها مليون متر بسويسرا والتى تعد من خلاله أكبر مستثمر أجنبي في "سويسرا"، و13 مليون متر في منتونيجروا، و 40 مليون متر بمصر، إضافة إلي عمان والمغرب.



وكشف أن شركته تفاضل خلال الفترة الراهنة بين عدد من العروض المقدمة لبيع شركة "تمويل" متوقعًا أن يتم البت قريبًا، بحيث تنتهي عملية البيع خلال الربع اﻷول من العام المقبل، مشيرًا إلى أنها تعتزم تخفيض قيمة ديونها من 700 مليون إلى مليار جنيه من خلال تلك السيولة.



وكشف بشارة عن الانتهاء من عدة مشاريع بنهاية العام الحالى، على رأسها المرحلة الثانية من "جي سبيس" لتقديم مزيد من المكاتب الخاصة وقاعات الاجتماعات، إضافة إلى الانتهاء من بناء "النادي الاجتماعي" بمكادي، ومن توسعة المرحلة اﻷولى من مارينا "أبيدوس" ﻹضافة 10 أرصفة جديدة،



وتابع: كما تعتزم الشركة طرح مشروع عقاري يطل على المارينا باسم "أبو تيج هيل" بإجمالي مخزون قدره 22 مليون دوﻻر خلال الشهر المقبل، إضافة إلي أن هناك مفاوضات من شركة دولية تُجرى حاليًا لاستئجار مبنى إداري لها في الجونة.



وعلى صعيد ارتفاع أرباح الشركة خلال الـ9 شهور المنقضية من العام الحالي، لفت إلى أن نمو قطاع السياحة دعمت الأرباح بشكل كبير، إذ ارتفعت بإشغالات الفنادق لتسجل 77% مقارنة بـ 56% خلال الفترة المماثلة من العام المنقضي، إضافة إلي أن مهرجان الجونة دعم خلال إقامته إشغالات الفنادق أيضًا لتتجاوز الـ100%.



وأوزضح أن إيرادات الفنادق ارتفعت خلال الفترة سالفة الذكر لتصل 734 مليون جنيه مقارنة بـ 330.7 مليون خلال الفترة المناظرة من 2016، بنسبة صعود 122%.



ولفت إلي أن شركته تمكنت من مضاعفة مبيعات القطاع العقاري، مما يعود بالنفع على الأرباح خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تلتزم بتسليم الوحدات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد، مضيفا أن قيمة المبيعات التى تمت ستضاف إلى أرباح الفترة المقبلة مما يدعم ربحية الشركة.



وأشار إلى أن قيمة المبيعات خلال الفترة سالفة الذكر بلغت ٤٢٦.٤ مليون جنيه مقارنة بـ ٢٩٣.٧ مليون بالفترة المماثلة من عام ٢٠١٦ بنسبة صعود ٤٥.٢%.



يبلغ رأسمال «أوراسكوم للفنادق والتنمية» المصدر 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 221.661 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %84.79 لأوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى والباقى أسهم حرة التداول في البورصة، وتمتلك شركة "أوراسكوم للتنمية" 35 فندقا في 7 دول بإجمالي 8205 غرفة.