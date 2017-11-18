نظر طعن ابنة الشاطر لزيارة أخيها دون حاجز زجاجي 4 ديسمبر

محكمة

نجوى عبد العزيز:



قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، تأجيل طعن عائشة خيرت الشاطر التي تطالب بزيارة أخيها محمد داخل السجن أسبوعيا دون حاجز زجاجي بسجن العقرب إلى ٤ ديسمبر المقبل.



واختصم الطعن وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.