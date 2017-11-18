السيسي: محدش يقدر يمس مياه مصر

السيسي



المال – خاص



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يستطيع أحد أن يمس مياه مصر، قائلا خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ، إن مصر تحدثت مع أشقائها في السودان وإثيوبيا على 3 عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، متابعا: "قولنا إحنا متفهمين التنمية.. لكن أمامها مياه تساوي حياة لنا.. محدش يقدر يمس مياه مصر .. أنا بطمنكو".



غير أن السيسي أكد أن تجاوز بعض المزارعين في استخدام المياه المتاحة للزراعة عبر زراعة الأرز هو أيضا يمثل تجاوزا في حق أمن مصر المائي.



وكانت وزارة الري والموارد المائية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعثر المفاوضات الفنية المتعلقة بسد النهضة مع كل من السودان وإثيوبيا.