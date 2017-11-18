EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسي: محدش يقدر يمس مياه مصر
السبت 18 نوفمبر 2017 01:40 م
السيسي
أخر الأخبار
السيسي
المال – خاص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يستطيع أحد أن يمس مياه مصر، قائلا خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ، إن مصر تحدثت مع أشقائها في السودان وإثيوبيا على 3 عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، متابعا: "قولنا إحنا متفهمين التنمية.. لكن أمامها مياه تساوي حياة لنا.. محدش يقدر يمس مياه مصر .. أنا بطمنكو".
غير أن السيسي أكد أن تجاوز بعض المزارعين في استخدام المياه المتاحة للزراعة عبر زراعة الأرز هو أيضا يمثل تجاوزا في حق أمن مصر المائي.
وكانت وزارة الري والموارد المائية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعثر المفاوضات الفنية المتعلقة بسد النهضة مع كل من السودان وإثيوبيا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا