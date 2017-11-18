الحريري وصل باريس مع أسرته لإجراء مباحثات مع ماكرون

رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري

خالد بدر الدين:



وصل صباح اليوم السبت، سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان ومعه أسرته إلى باريس قادما من السعودية بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وسط تصاعد التوترات بين المملكة وإيران مما يجعل لبنان ساحة معارك ليست طرفا فيها.



وذكرت وكالة بلومبرج أن سعد الحريرى سيجتمع ظهر اليوم، مع إيمانويل ماكرون لإجراء مباحثات وبعدها سيتناول رئيس الوزراء اللبنانى وعائلته الغداء فى قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسى.



وقال ميشيل عون الرئيس اللبنانى إن سعد الحريرى (47 عاما) يخطط للعودة لوطنه يوم 22 الشهر الجارى، للاحتفال بعيد استقلال لبنان، وذلك لأول مرة منذ حوالى أسبوعين عندما اتجه إلى السعودية وأعلن استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة وقيل إنه محتجز هناك، وإن كان نفى ذلك.

