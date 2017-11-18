EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الحريري وصل باريس مع أسرته لإجراء مباحثات مع ماكرون
السبت 18 نوفمبر 2017 01:07 م
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
أخر الأخبار
رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري
خالد بدر الدين:
وصل صباح اليوم السبت، سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان ومعه أسرته إلى باريس قادما من السعودية بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وسط تصاعد التوترات بين المملكة وإيران مما يجعل لبنان ساحة معارك ليست طرفا فيها.
وذكرت وكالة بلومبرج أن سعد الحريرى سيجتمع ظهر اليوم، مع إيمانويل ماكرون لإجراء مباحثات وبعدها سيتناول رئيس الوزراء اللبنانى وعائلته الغداء فى قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسى.
وقال ميشيل عون الرئيس اللبنانى إن سعد الحريرى (47 عاما) يخطط للعودة لوطنه يوم 22 الشهر الجارى، للاحتفال بعيد استقلال لبنان، وذلك لأول مرة منذ حوالى أسبوعين عندما اتجه إلى السعودية وأعلن استقالته المفاجئة من رئاسة الحكومة وقيل إنه محتجز هناك، وإن كان نفى ذلك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا