3 شركات سيارات تعلق خططها التوسعية بمراكز الصيانة

صيانة السيارات

أحمد عوض



قررت 3 شركات عاملة فى مجال بيع السيارات، تعليق خطتها التوسعية، بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال الوقت الراهن، وتتضمن قائمة الشركات: "السبع أوتوموتيف والمصرية للسيارات وعرب موتورز"؛ تأثرًا بحالة ركود المبيعات التى تنتاب سوق السيارات.



وتراجعت مبيعات السيارات بنسبة 38% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مسجلة بيع 96.2 ألف وحدة، مقابل 155.1 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، وفقًا لـ "أميك".



فى البداية، يقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، إن شركته قررت تعليق الخطط التوسعية الخاصة بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى الوقت الحالي، بسبب تراجع الطلب على السيارات، موضحًا أن خطط التوسع بقطاع مراكز الصيانة - ابد أن يتماشى تماما مع معدلات عمليات البيع؛ أي بمعنى أن الشركات، تدشن مراكز الصيانة تزامنا مع نمو مبيعاتها داخل السوق.



واستبعد السبع، إمكانية توقعه ﻷداء سوق السيارات - خاصة في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية داخل السوق، فضلا عن استقرار أسعار الصرف عند مستويات عالية، اﻷمر الذى ينعكس على خطط الشركات بتمويل عملياتها الاستيرادية بتكلفة عالية، ومن ثم فإن الأسعار ستظل مرتفعة.



واتفق معه شادي ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، أن القوائم السعرية للسيارات- الصادرة عن الشركات، تقلل القدرة الشرائية للمواطنين، فى ظل ارتفاع أسعارها.



وأضاف أن التوسعات المرتقبة لـ "المصرية للسيارات" بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة للشركة، مرهونة بتحسن المبيعات وإيضاح الرؤية داخل القطاع.



وأكد ريان - فى تصريحات سابقة، أن شركته قررت تأجيل التوسع فى شبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، فى ظل تراجع معدلات اإقبال على الشراء، وغياب الرؤية داخل السوق، موضحًا أن تراجع المبيعات - يكمن فى فقد الغالبية العظمى من المستهلكين إمكانية شراء سيارة جديدة فى ظل ارتفاع اﻷسعار، كما أشار إلى أنه من المرجح أن تعيد شركته النظر فى خطتها التوسعية خلال النصف الثانى من 2018، متوقعًا أن تتعافى المبيعات نسبيًا خلال تلك الفترة.



فى ذات السياق، أكد مصدر مطلع بشركة عرب موتورز وكيل شنجان، أن شركته قررت تعليق خطتها التوسعية بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، تأثرًا بحالة الركود الذي تنتاب سوق السيارات، فضلا عن ارتفاع التكلفة اإنشائية بمراكز الصيانة خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.



وكانت تخطط شركة عرب موتورز - التوسع بمراكز الصيانة بمناطق الدلتا والإسكندرية، ضمن إطار خطتها المستهدفة خلال 2017.



فى سياق آخر، لفت مصدر داخل شركة - المتحدة لتجارة السيارات" - وكيل هايما، إلى أن الخطط التوسعية للشركة بقطاع مراكز الصيانة، تقتصر على ضم موزعين جدد للعلامة الصينية بمختلف المناطق، وباستخدام مراكز الصيانة الخاصة بهم - فى إطار صيانة طرازات العلامة هايما، مستبعدًا تدشين أى مراكز صيانة خاصة للشركة حاليا.