أوراسكوم للتنمية: تسديد مليار جنيه ديونًا سيحسن وضعنا المالي

خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية

خالد بدر الدين



أكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس، أن شركته إذا نجحت في سداد ما بين 700 مليون جنيه إلى مليار من ديونها في 2018 سيتحسن وضعها المالي كثيرا.



وجاءت تصريحات خالد بشارة بعد الإعلان عن تحول الشركة للربحية في الربع الثالث من هذا العام بتحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 76.3 مليون جنيه (4.3 مليون دولار) مقابل خسارة 44.3 مليون خلال نفس الربع من العام الماضى.



وذكرت وكالة رويترز أن الشركة نجحت في تحقيق صافي ربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 193.7 مليون جنيه في أول تسعة شهور من هذا العام مقابل خسارة 150.3 مليون خلال الشهور نفسها من عام 2016، كما بلغت القروض والتسهيلات البنكية للشركة 4.544 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.



وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة إلى أن شركته أصبحت تسير على الطريق الصحيح، وعزا تحول شركته لتحقيق أرباح صافية إلى تحسن نسب الأشغال السياحية في مصر بجانب عدد من الفعاليات الفنية والرياضية والاقتصادية التي أقيمت في مدينة الجونة بالغردقة خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أن أوراسكوم تعمل على زيادة عدد غرفها السياحية في الجونة خلال العامين المقبلين من 2400 غرفة حاليا ولكنه لم يخض في تفاصيل عن حجم الزيادة المستهدفة للغرف وأن شركته وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع سياحي في الساحل الشمالي بنظام الشراكة لكنها لم توقع على العقد النهائي بعد.



يتمثل نشاط أوراسكوم للتنمية مصر التي مقرها القاهرة في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري، وقال بشارة إن شركته ستنتهي في يونيو المقبل من تجديد كامل فنادقها في الجونة والبالغة 17.



وقفزت إيرادات البلاد من قطاع السياحة 211.8% لترتفع إلى 5.3 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح 55.3% وبلغت نسب الإشغال في فنادق الشركة 77% هذا العام مقابل 56% خلال نفس الشهور من العام الماضي.



ويكافح قطاع السياحة المصري، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، للتعافي عقب انتفاضة عام 2011 وما أعقبها من توترات سياسية أدت إلى ضعف الوفود.