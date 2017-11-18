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عقـــارات
بالصور.. تشغيل أول مرحلة من المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة
السبت 18 نوفمبر 2017 10:29 ص
المنطقة التكنولوجية بأسيوط
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المنطقة التكنولوجية بأسيوط
الوزير: المرحلة الأولى بمدرسة النيل جاهزة للتشغيل هذا العام
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، بعد الانتهاء من تنفيذها، بمساحة 15 فدانا وتضم 9 مبان خدمية، موضحاً أنها المنطقة الأولى على مستوى الصعيد، بمساحة 40.9 فدان، وتضم 3 مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية، وبها أول مصنع للتليفون المحمول فى الشرق الأوسط، ويجرى تنفيذه حالياً، بينما تشتمل المرحلة الثالثة على 9 مبان خدمية.
وأضاف وزير الإسكان: المرحلة الأولى من مدرسة النيل الدولية بالمدينة، تم الانتهاء من تنفيذها، وجاهزة للتشغيل خلال هذا العام، وتم طرح المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن مدرسة النيل الدولية تقع على مساحة 6595م2، ومساحة المبانى 1430م2.
وقال المهندس محمود رزق النجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: تم إنهاء وتشغيل فرع "هايبر بنده" بمساحة 11 ألف م2، كما تم إنهاء وفرش مبنى وحدة تراخيص المرور بمساحة 16600م2 أرض، و3100م2 مبانى، بتكلفة 20 مليون جنيه، وسيتم تشغيله خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير 2017.
الإسكان
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