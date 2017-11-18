وزير الإسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب بالقاهرة

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

مدبولي: يوجه بضخ استثمارات لتجديد الشبكات بالعاصمة



بدور إبراهيم



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى اجتماع موسع، مشروعات مياه الشرب في القاهرة، وما تحتاجه المحافظة خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالاحلال والتجديد للشبكات المتهالكة.



وأكد الوزير أن محافظة القاهرة، لا تحتاج لاستثمارات جديدة في المحطات، وانما لضخ استثمارات إحلال وتجديد الشبكات، بحيث يتم تنفيذ مشروع متكامل على مراحل متتالية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن عددا كبيرا من شبكات محافظة القاهرة، تجاوزت العمر الافتراضي، مشددا على ضرورة سرعة إنهاء الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والاسكندرية، مشروعات انشاء الشبكات الجديدة، وهي شمال حلوان وكفر العلو والتبين.



وأشاد وزير الإسكان بتجربة شركة مياه القاهرة في تقليل فاقد المياه وترشيدها، مطالبا جميع الشركات بتطبيق هذه التجربة للحفاظ على المياه المنتجة، فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة، وضبط جودة المياه.



واوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة القاهرة لمياه الشرب، أن عدد محطات الخدمة بالمحافظة ١٣ محطة، و٢٢ شبكة، لخدمة ١٠.٧ مليون نسمة بجانب ٦ ملايين زائر، لافتا الى أن متوسط المياه المنتجة ٦.٤ مليون متر مكعب في اليوم، ومتوسط نصيب الفرد ٢٧٣.٥ لتر في اليوم.



وأشار الشيمي إلى أن الشركة نفذت مشروعا عملاقا لربط الشبكات ببعضها لضمان الاستدامة الآمنة لمستوى خدمة مياه الشرب عبر مختلف مناطق خدمتها، طبقا للكفاءة المستهدفة، وبالتالى استطاعت توفير ونقل المياه من وإلى أي مكان.