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بورصة وشركات
القلعة تتصدر تداولات البورصة
السبت 18 نوفمبر 2017 09:11 ص
شركة القلعة للاستشارات المالية
أخر الأخبار
شركة القلعة للاستشارات المالية
المال ـ خاص:
تصدرت شركة القلعة للإستثمارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة، خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك عبر بيع وشراء 261.6 مليون ورقة مالية.
واحتلت مجموعة بوروتو القابضة – بورتوجروب المرتبة الثايية، بأحجام تداول بلغت 212.8 مليون ورقة مالية، بينما تذيل القائمة العربية لحليج الاقطان بتداول 18.4 مليون ورقة.
يشار إلى أن البورصة أنهت الأسبوع الماضي بخسائر جماعية لمؤشراتها، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 3.5% إلى مستوى 13847 نقطة، كما خسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه.
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