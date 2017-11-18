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تداولات البورصة تتراجع بقيمة 700 مليون جنيه خلال أسبوع
السبت 18 نوفمبر 2017 09:10 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال ـ خاص:
تراجعت قيم تداولات البورصة بحوالي 800 مليون جنيه، خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتسجل 6.7 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه، الأسبوع السابق له.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، أن بورصة النيل سجلت تداولات بقيمة 10.8مليون جنيه، واستحوذت الأسهم على 85.6%، بينما إستحوذت السندات على 14.4%.
يشار إلى أن البورصة أنهت الأسبوع الماضي بخسائر جماعية لمؤشراتها، تراجع معها المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 3.5% إلى مستوى 13847 نقطة.
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