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رياضة
ملخص مباراة الزمالك والنصر 2-1 بالدوري المصري
السبت 18 نوفمبر 2017 12:20 ص
مباراة الزمالك والنصر 2-1 بالدوري المصري
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مباراة الزمالك والنصر 2-1 بالدوري المصري
متابعات:
واصل فريق الزمالك صحوته فى مسابقة الدورى، وحقق فوزا على النصر 2-1 فى المباراة التى جمعتهما الجمعة، فى الجولة التاسعة على استاد القاهرة، وسجل الهدفين محمود علاء ومحمد أشرف "روقة"، و حجاج عويس للنصر.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 18 نقطة فى المركز الثانى خلف الإسماعيلى، فيما تجمد النصر عند 4 نقاط.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من ، أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعلى جبر ومحمود علاء وحازم إمام ومؤيد العجان فى الدفاع، وطارق حامد وأحمد داودا وأحمد مدبولى ومحمد أشرف روقا وعبد الله جمعة فى الوسط، وفى الهجوم كابونجو كاسونجو، أما النصر فخاض المباراة بتشكيل يضم محمد مصطفى فى حراسة المرمى، وإسلام عيسى وخالد رضا وإسماعيل يانجو وإسلام مصطفى فى الدفاع، وحجاج عويس وحازم ممدوح ومحمود القط وأحمد حسين فى الوسط، وجون مانجا ووليد عادل فى الهجوم.
نادي الزمالك
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