ملخص مباراة الزمالك والنصر 2-1 بالدوري المصري

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واصل فريق الزمالك صحوته فى مسابقة الدورى، وحقق فوزا على النصر 2-1 فى المباراة التى جمعتهما الجمعة، فى الجولة التاسعة على استاد القاهرة، وسجل الهدفين محمود علاء ومحمد أشرف "روقة"، و حجاج عويس للنصر.



بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 18 نقطة فى المركز الثانى خلف الإسماعيلى، فيما تجمد النصر عند 4 نقاط.



