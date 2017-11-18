دراسة: تربية الكلاب تقلل من خطر الموت بالنوبة القلبية

عبدالغفور أحمد محسن:





يقلل اقتناء كلب في المنزل من خطر إصابة ساكنيه بالنوبة القلبية، كما يخفض من فرص الإصابة بأمراض أخرى خطيرة، وفقا لدراسة رئيسية حديثة نشرت نتائجها صحيفة الجارديان البريطانية، الجمعة.



واكتشف الباحثون أن لوجود الكلاب أثر درامي كبير على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، إذ يخفض احتمالات موتهم بالنوبات القلبية بنسبة 36%، كما أن وجودها في منازل يقطنها أكثر من شخص (كالأسرة) يخفض من احتمالات إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15%.



وأجريت الدراسة على أكثر من 3.4 شخص في السويد تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 80 عاما، لمدة 12 عاما، وكان نحو 13% منهم فقط يمتلكون كلابا.



وقالت البروفيسور توف فول أستاذ علم الأوربيئة في جامعة أوبسالا السويدية، إن الفوائد الصحية لاقتناء الكلاب كانت أكثر وضوحا على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وأوضحت :" وجود الكلب يحيد الآثار السلبية

لمعيشة الإنسان بمفرده".