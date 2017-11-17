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ثقافة وفنون
رانيا بن عيشوش ملكة جمال العرب جزائر 2018
الجمعة 17 نوفمبر 2017 11:46 م
رانيا بن عيشوش ملكة جمال العرب جزائر 2018
أخر الأخبار
رانيا بن عيشوش ملكة جمال العرب جزائر 2018
أحمد حمدي:
توجت المتسابقة رانيا بن عيشوش- مساء الخميس 16 نوفمبر- بلقب ملكة جمال العرب جزائر 2018، ومن المقرر أن تمثل دولتها في مسابقة ملكة جمال العرب بمصر منتصف ديسمبر المقبل.
وحصلت رشا بوقدونم على لقب الوصيفة الأولى ونهاد بن يمينة وصيفة ثانية، وبدء الحفل بالملابس التقليدية لمصممة الأزياء الشهيرة نبيلة شباح والتي قدمت أزياء لـ14 ولاية من الجزائر، وأحيا الحفل النجم المصري مينا عطا.
وتكونت لجنة التحكيم من مينا عطا والإعلامية والفنانة عايدة عبايسه وخبير التغذية د. تيتري نبيل وبرئاسة د. حنان نصر رئيس المهرجان ووكيل المسابقة سفيان حجار.
وقد كرم المهرجان معالي سفير مصر بالجزائر سعاده السفير عمر ابو عيش وسعادة السفير عبد القادر حجار سفير الجزائر بتونس والفنانون المشاركون بالحفل وقد عقدت ندوه صحافيه بعد الحفل مباشرة أعرب فيها الصحافه الجزائريه عن سعادتهم المبالغه بالنسخه الأولي لانتخاب ملكة جمال العرب بمسابقه رسميه بالجزائر.
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