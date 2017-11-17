حسن الرداد يصل عزاء والد نسرين أمين

أحمد حمدي









وصل، منذ قليل، النجم حسن الرداد إلى مراسم عزاء والد الفنانة الشابة نسرين أمين المُقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



ويحضر العزاء العديد من الفنانين، منهم نبيل الحلفاوي ودلال عبد العزيز وأشرف زكي وغيرهم.













ويحضر العزاء العديد من الفنانين، منهم نبيل الحلفاوي ودلال عبد العزيز وأشرف زكي وغيرهم.







