بورسعيد تستكمل برامج تدريب الخريجين على الأعمال اللوجستية

بالتنسيق مع التعاون الدولى والأكاديمية البحرية









بورسعيد- أمانى العزازى









قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استكمال البرامج التدريبية لأبناء المحافظة من الخريجين على أعمال اللوجستيات، بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لافتًا إلى تحمل المحافظة نفقات التدريب بالكامل وتشكيل لجنة لوضع الضوابط والشروط واستقبال طلبات الراغبين من أبناء بورسعيد؛ لمواجهة احتياجات المشروعات العملاقة فى شرق وغرب بورسعيد.





وسوف تستمر البرامج التدريبية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى التى تضمن توفير مخصص مالى للإنفاق على الدورات لاستمرار البرنامج وعدم توقفه.





وأكد الغضبان أن العمل هو الطريق الوحيد لبناء الأمم والكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى شبابنا استغلال الفرص التدريبية المتاحة لتأهيل أنفسهم للانضمام إلى تلك الكيانات والمشروعات العملاقة المقامة على أرض بورسعيد.





وقال إن المحافظة لا تدّخر أي جهد لتوفير فرص العمل للشباب، كما أنه يتم حاليًّا مشاركة الشباب في صنع القرار بالمحافظة، خاصة بعد تجربتهم الناجحة في تطوير الشاطئ وعودة المصطافين إليه.





يُذكر أن الدورات التدريبية التى سبق أن بدأتها المحافظة مع الأكاديمية البحرية لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، توقفت منذ عدة سنوات؛ بسبب نقص التمويل، وهو ما جعل

المحافظ يلجأ لوزارة التعاون الدولى لتدبير التمويل من منح التدريب التى تأتى للوزارة.





جاءت تصريحات المحافظ خلال لقاء جمعه، مساء اليوم، بالشباب من أبناء المحافظة.



