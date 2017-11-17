هشام أكرم : مريتوس أحدث مراحل أليكس ويست بإجمالي 17 حيا سكنيا



أكد هشام أكرم، الرئيس التنفيذى لشركة بارونز كورت سبورتس آند ليجر، أن الشركة تتبنى خطة توسعية متكاملة تستهدف تنمية حجم استثماراتها بالسوق المصرية فى المرحلة المقبلة.





وأشار إلى أن المرحلة الجديدة لمشروعها أليكس ويست الإسكندرية أطلق عليها اسم "مريتوس"، وتقام على مساحة 120 فدانًا، وتوفر شققًا سكنية راقية بمساحات تبدأ من 146 مترًا.





ولفت إلى أن تلك المرحلة تضم 17 حيًّا سكنيًّا تحتوى على 128 عمارة، وتشمل جميع الخدمات من مدارس ونوادٍ وحضانات.





ونوه بالبدء فى التصميمات الهندسية، لتكون جاهزة للتسليم خلال 3 سنوات، وتم إطلاق اسم "تراينجل" على أول حى سكنى بها، وتشمل 15 عمارة فيها تضم 338 شقة.





وأوضح أن أليكس وست ليست مجرد وحدات سكنية، وإنما مشروع يقدم نماذج المدن الصغيرة المتكاملة الذكية، التى تتبع الاشتراطات من حيث المسافات بين الوحدات والمساحات الخضراء الكافية لتحقق كثافة سكانية منخفضة وراحة للسكان، وفى الوقت نفسه يهدف إلى تخفيف الضغط السكانى عن قلب مدينة الإسكندرية ويمنح الهدوء والراحة للسكان.



