انطلاق قمة مصر الأولى لريادة الأعمال بالغردقة

المال - خاص

أعلن المجلس الشرق أوسطي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، عن انطلاق قمة مصر الأولى لريادة الأعمال بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.





وصرح المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الشرق أوسطي، ونائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة ورئيس المهرجان، بأن القمة التي بدأت فعالياتها -أمس الخميس- تأتي ضمن احتفالات مصر بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذى يشهد أنشطة وفعاليات في 164 دولة حول العالم.





وقال عثمان إن قمة ريادة الأعمال، تعقد بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برعاية تطوير مصر.





وفي كلمته الافتتاحية المسجلة، أوضح بيتر فان جوي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن هذه القمة أصبحت واحدة من أهم الفعاليات السنوية لمكتب المنظمة، والتي توفر فرصة مهمة للخبراء والممارسين الوطنيين والدوليين للتشبيك والتعلم والمساهمة في تعزيز إدراك سبل توسيع نطاق ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضاف بيتر فان جوي أنه لقد حان الوقت لتعزيز الشراكة من أجل دعم قدرات شبابنا في بناء هذا النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، وأن التدريبات التي نقدمها حول ريادة الأعمال وتطوير المشروعات مُصممة بشكل خاص ومُعدلة بطريقة تساعد شباب مصر على فهم الأسواق المحلية والدولية، والأمور المالية، والعمليات التجارية ونموها، مع توفير الروابط الأساسية لخدمات دعم الأعمال.





وفي سياق متصل، أعرب جيس دتون- سفير كندا بجمهورية مصر العربية عن شعوره بسعادة لكون موضوع هذا المؤتمر، ريادة الأعمال، يقع في قلب الدعم الكندي الموجه للتنمية في مصر، وتدعم برامج كندا مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل توسيع نطاق ريادة الأعمال وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص، ويتمثل الهدف في توفير بيئة أعمال مشجعة لرواد الأعمال لبدء مشروعاتهم والعمل على نموها، فضلا عن التنافس في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشاد اللواء أحمد عبدالله- محافظ البحر الأحمر بالتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية والسفارة الكندية في مصر، وأكد أن الرؤية المستقبلية للمحافظة للتنمية وتوفير فرص العمل اعتمدت على السياحة كركيزة أساسية للتنمية تدعمها مجالات التعدين والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.





وأوضح أنه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب ودفع عجلة الاقتصاد باستغلال طاقات وإبداعات شباب الوطن، تم التخطيط لإقامة مشروعات استثمارية ومناطق صناعية بمدن المحافظة لخلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب من تنمية مشروعاتهم، مثل: إنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا شمال الغردقة، وإقامة منطقة تكنولوجية امتدادا لمركزالعلوم لتوفير بيئة مثالية لتكنولوجيا المعلومات ومركزا رئيسيا لخدمات التعهيد وفتح فرص العمل للشباب وجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.





وأشار إلى أنه تم إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر برأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم، واستهداف السياحة الشاطئية والبيئية والثقافية والعلمية.





وأضاف أحمد عبدالله، أنه تم التخطيط لإنشاء مدينة رياضية بالغردقة، والمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومجمع مولات تجارية، ومشروعات الأمن الغذائي كإقامة مزارع سمكية ومجمع للثروة الحيوانية والداجنة.

جدير بالذكر أنه يتم عقد قمة مصر لريادة الأعمال للعام الثالث على التوالي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة "وظائف لائقة لشباب مصر"- الممول من الحكومة الكندية؛ بحضور ما يزيد عن 300 متحدث ومشارك من أنحاء العالم من: رجال أعمال، ومفكرين، وعلماء، وشباب خريجين، وصناع قرار، علاوة على نخبة من الحكومة المصرية وممثلي شركاء التنمية والإعلام.

ومنذ انطلاق قمة ريادة الأعمال في مصر العامين السابقين، ترسخت القمة في مصر كجزء أساسي من أسبوع ريادة الأعمال العالمي الذي يُعقد سنويًا فيما يزيد عن 164 دولة في العالم وبدأ الاحتفال بهذا الأسبوع في مصر منذ عام 2008. وخلال فعاليات القمة التي تعقد على مدار ثلاثة أيام، تناقش جلسات القمة (نحو 25 جلسة) تطور ريادة الأعمال، ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإمكانات التشغيل الممكنة في مصر من زوايا مختلفة.