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عقـــارات
مدبولى : 130 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية مياه بورسعيد
الجمعة 17 نوفمبر 2017 12:56 م
مدبولى 555555
أخر الأخبار
مدبولى 555555
بدور إبراهيم :
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الجمعة، بأنه يجري حاليا تنفيذ محطة تحلية مياه البحر لتغذية مدينة شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق التفريعة بطاقة 150 ألف م3 / يوم، بتكلفه 130 مليون دولار، كما يجري البدء بتنفيذ المنطقة السياحية الغربية علي ساحل البحر المتوسط بمساحة حوالي 1500 فدان، بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحاً أن الأعمال تشمل تنفيذ جميع الفيلات السكنية والمرافق.
وأضاف الوزير أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى بمدينة شرق بورسعيد، علي مساحة 202 فدان، و تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 4340 وحدة، كما يتم تنفيذ مرافق وطرق الإسكان الاجتماعى، ويجري أيضاً تنفيذ المباني الخدمية بمنطقة الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن المدينة المليونية شرق بورسعيد تقع في شمال سيناء، بمساحة إجمالية 16420 فداناً، ويجري زيادة مساحة المدينة من الناحية الشرقية لحدود بحيرة البردويل، مضيفاً أن المدينة تُعد أحد مشروعات التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، وهي إحدي المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتكون من 6 قطاعات عمرانية، و12 حياً سكنياً، ويبلغ طول الشاطئ علي البحر المتوسط 12 كم، وتضم المدينة مشروعات سياحية، وخدمات إقليمية، ومركز رجال الأعمال، ومدينة أوليمبية، بجانب أنماط الإسكان المختلفة التي تناسب جميع شرائح المجتمع.
الإسكان
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