عامر يبحث مع رئيس ماستركارد دعم الشمول المالى

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المال - خاص:



بحث محافظ البنك المركزى طارق عامر، مع الرئيس والمدير التنفيذي لماستركارد، أجاي بانغا دورالمدفوعات الرقمية فى مصر، وذلك فى إطار دعم الشمول المالى فى مصر.



وخلال اللقاء، أكد "عامر" على دعم البنك لإطلاق عصر جديد للمدفوعات الرقمية في البلاد في إطار رؤية مصر 2030، وذلك لخلق اقتصاد رقمي تنافسي ومتوازن يتسم بالتنوع.



ومن جانبه، أكد بانغا التزام ماستركارد بالقيام بدور محوري فى دعم رؤية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، و أعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي المصري في وضع الأطر التنظيمية للمدفوعات الرقمية، والاستجابة لاحتياجات السوق المحلية، والتواصل مع أهم الشركاء والخبراء وكبرى الشركات، بما يمهد الطريق لإنجاز أهداف الشمول المالي، من خلال تبني وتطبيق تكنولوجيا وحلول الدفع الإلكتروني بوتيرة سريعة ومدروسة بعناية.



كان "المركزي" قد قام بإطلاق أول منصة مدفوعات مفتوحة للهواتف المحمولة عام 2013، كما قام بتفعيل خدمة التشغيل البينى فى يونيو 2016 لتصبح مصر إحدى الدول القليلة علي مستوي العالم التي استطاعت تفعيل الخدمة علي مستوي جميع البنوك ومقدمي الخدمة من شركات الهاتف المحمول.



وتعد خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع للهواتف المحمولة فى مصر، خاصة بين محدودى الدخل والشباب، وتمكنهم من الحصول على خدمات مصرفية بسرعة وبأقل تكلفة على مدار الساعة.



