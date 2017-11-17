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سيـــاســة
ترامب يعلن الأسبوع المقبل قرارا هاما بشأن كوريا الشمالية
الجمعة 17 نوفمبر 2017 01:27 ص
ترامب وكوريا الشمالية 8
أخر الأخبار
ترامب وكوريا الشمالية 8
متابعات
يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره الأسبوع المقبل حول ما إذا كان سيتم وضع كوريا الشمالية في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، حسبما ذكر البيت الأبيض، وفق ما نقله موقع قناة سكاي نيوز عربية.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "أعتقد أن الرئيس سيعلن قراره مطلع الأسبوع القادم.
وتعتبر عودة كوريا الشمالية إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب ستكون خطوة رمزية إلى حد كبير.
وفرضت على بيونغيانغ عقوبات مشددة بسبب نشاطاتها النووية والصاروخية.
وهناك ثلاث دول أخرى على قائمة الدول الراعية للإرهاب: إيران والسودان وسوريا.
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