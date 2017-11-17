الخدمات المالية تتصدر قطاعات البورصة من حيث التداولات

البورصة المصرية

بدعم أداء "القلعة"

خاص



تصدرت الخدمات المالية غير المصرفية، و الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قطاعات السوق الأكثر تداولات من حيث الكمية الأسبوع الماضي، بواقع 403.1 مليون ورقة مالية، و 319.3 مليون ورقة مالية على الترتيب.



ودعمت شركة القلعة للاستشارات المالية المستحوذ سهمها على 66.44% من سيولة القطاع المالي غير المصرفي أداء القطاع بقوة، بعدما سجل سهمها تداولات قوية، صعدت بها إلى صدارة الشركات الأكثر نشاطا من حيث كمية التداولات بنهاية الأسبوع بنحو 261.6 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 376.6 مليون جنيه.



وجاءت قطاعات الكيماويات، والرعاية الصحية والأدوية في ذيل قائمة القطاعات العشر الأنشط تداولا من حيث القيمة الأسبوع المنقضي، بكمية 16.4 مليون ورقة مالية، و 8.6 مليون ورقة مالية على الترتيب، بقيم تداولات 221.7 مليون جنيه، و 49.3 مليون جنيه على الترتيب



يشار إلى أن البورصة أنهت الأسبوع الماضي بخسائر جماعية لمؤشراتها، تراجع معها المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 3.5% إلى مستوى 13847 نقطة، وسط تراجع التداولات بنحو مليار جنيه لتغلق عند 6.7 مليارات جنيه، كما خسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 771 مليار جنيه.