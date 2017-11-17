EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مشتريات الأجانب بالبورصة حول مستويات 8 مليارات جنيه منذ نحو 3 أشهر
الجمعة 17 نوفمبر 2017 12:22 ص
البورصة
أخر الأخبار
البورصة
خاص
تدور مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية في فلك الـ8 مليارات جنيه منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، والذي سجلت بنهايته 7.7 مليار جنيه.
وشهد التدرج الشهري لمشتريات الأجانب بالبورصة المصرية ارتفاعا من مستويات 7.5 مليار جنيه أغسطس الماضي، إلى 8 مليارات في سبتمبر، ثم 8.3 مليار في أكتوبر، لتعاود التراجع خلال الشهر الجاري إلى مستويات 7.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر.
وشهدت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية ارتفاعات قوية عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وبشكل خاص خلال الفترة من نوفمبر وفبراير.
وكان رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد قال في تصريحات بداية الأسبوع الحالي إن صافي مشتريات الأجانب سجل منذ نوفمبر 2016 وحتى مطلع نوفمبر الجاري قيمة إجمالية 13 مليار جنيه.
وكانت تعاملات الأجانب بالبورصة سجلت الأسبوع الماضي 15.55% من التعاملات، وسط اتجاه بيعي قوي قيمته 231.15 مليون جنيه، إلا أن محللون أكدوا لـ "المال" إن هذا الاتجاه مؤقت، وأن السوق مازال لديه مزيد من المكاسب للمستثمرين الأجانب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا