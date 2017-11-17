مشتريات الأجانب بالبورصة حول مستويات 8 مليارات جنيه منذ نحو 3 أشهر

البورصة

خاص



تدور مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية في فلك الـ8 مليارات جنيه منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، والذي سجلت بنهايته 7.7 مليار جنيه.



وشهد التدرج الشهري لمشتريات الأجانب بالبورصة المصرية ارتفاعا من مستويات 7.5 مليار جنيه أغسطس الماضي، إلى 8 مليارات في سبتمبر، ثم 8.3 مليار في أكتوبر، لتعاود التراجع خلال الشهر الجاري إلى مستويات 7.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر.



وشهدت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية ارتفاعات قوية عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وبشكل خاص خلال الفترة من نوفمبر وفبراير.



وكان رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد قال في تصريحات بداية الأسبوع الحالي إن صافي مشتريات الأجانب سجل منذ نوفمبر 2016 وحتى مطلع نوفمبر الجاري قيمة إجمالية 13 مليار جنيه.



وكانت تعاملات الأجانب بالبورصة سجلت الأسبوع الماضي 15.55% من التعاملات، وسط اتجاه بيعي قوي قيمته 231.15 مليون جنيه، إلا أن محللون أكدوا لـ "المال" إن هذا الاتجاه مؤقت، وأن السوق مازال لديه مزيد من المكاسب للمستثمرين الأجانب.