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بورصة وشركات
تراجعات المؤشرات وخسائر رأس المال تضغط على تداولات الأسبوع الماضي
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:52 م
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
خاص
انعكس تراجع مؤشرات البورصة وخسائر رأس المال السوقي الأسبوع الماضي على حجم التداولات التي تراجعت بنحو مليار جنيه لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.5 مليار الأسبوع السابق.
وسجلت كمية التداولات الأسبوع الماضي 1.543 مليون ورقة مالية، تم تداولها عبر 130 الف عملية منفذة، مقارنة بكمية تداولات 1.976 مليون ورقة مالية، تمت تداولها عبر 169 ألف عملية منفذة بالأسبوع السابق.
وسجلت تداولات بورصة النيل 10.8 مليون جنيه، بكمية تداول 11.5 مليون ورقة متداولة عبر 1.605 عملية خلال الأسبوع ، وكان نصيب الأسهم من التداولات 85.6%، بينما كان نصيب السندات 14.39% .
وكانت مؤشرات البورصة اكتست جميعها باللون الأحمر خلال الأسبوع الماضي.
بينما أغلق المؤشر الرئيسي عند مستويات تعد الأدنى منذ نحو 3 أسابيع خاسرا ما نسبته 3.5% ، هابطا إل مستويات 13847 نقطة، وسط خسائر رأسمالية بنحو 18 مليار جنيه، لينهي رأس المال السوقي الأسبوع عند مستويات 771 مليار جنيه.
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