EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تباين البورصات العربية مع صعود 4 بقيادة الدوحة
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:47 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس مع صعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الدوحة وهبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها مصر .
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.3 % ليسجل 13847 نقطة بقيادة سهم شركة العربية لحليج الأقطان الذى انخفض سعره 3.7 % .
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليصل إلى 3460 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بنفس النسبة لينزل إلى 4328 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسب طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 5106 نقطة .
وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 7826 نقطة مع تعافي الأسهم القيادية وصعد سهم بنك قطر الوطني 1 % وسعر سهم شركة بروة العقارية 3.4 % وارتفع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بحوالى 0.4 % لكل منهما ليزدادا إلى 6309 نقطة و 1270 نقطة على التوالى .
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 6913 نقطة. وظل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا في معظم جلسة التداول وتراجع في إحدى المراحل بحوالى 0.9 % قبل أن يشهد موجة شراء قوية في الدقائق العشرين الأخيرة للتعاملات ليغلق مرتفعا وتكرر هذا النمط يوميا تقريبا منذ أعلنت الحكومة عن حملة شاملة على الفساد منذ أسبوعين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا