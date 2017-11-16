تباين البورصات العربية مع صعود 4 بقيادة الدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس مع صعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة الدوحة وهبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها مصر .



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.3 % ليسجل 13847 نقطة بقيادة سهم شركة العربية لحليج الأقطان الذى انخفض سعره 3.7 % .



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.2 % ليصل إلى 3460 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بنفس النسبة لينزل إلى 4328 نقطة بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسب طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 5106 نقطة .



وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.8 % ليصل إلى 7826 نقطة مع تعافي الأسهم القيادية وصعد سهم بنك قطر الوطني 1 % وسعر سهم شركة بروة العقارية 3.4 % وارتفع مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بحوالى 0.4 % لكل منهما ليزدادا إلى 6309 نقطة و 1270 نقطة على التوالى .



وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.02 % ليستقر عند 6913 نقطة. وظل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا في معظم جلسة التداول وتراجع في إحدى المراحل بحوالى 0.9 % قبل أن يشهد موجة شراء قوية في الدقائق العشرين الأخيرة للتعاملات ليغلق مرتفعا وتكرر هذا النمط يوميا تقريبا منذ أعلنت الحكومة عن حملة شاملة على الفساد منذ أسبوعين.



