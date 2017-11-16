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سيـــاســة
خارجية النواب: عودة السياحة الروسية بضغطة زر واحدة من موسكو
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:20 م
موسكو
أخر الأخبار
موسكو
ياسمين فواز
قال رئيس لجنة الشئون الخارجية، في مجلس النواب طارق رضوان، إن عودة السياحة الروسية قرار سياسي خاص بروسيا، وضغطة زر واحدة تعيد السياح الروس إلى مصر مرة أخرى.
وأضاف رضوان" خلال لقائه بمجموعة من الشباب المصريين المقيمين في الخارج، الذين شاركوا في منتدى شباب العالم الأخير بشرم الشيخ، إن منع السياح الروس لي ذراع واستغلال لحادث الطائرة الروسية، وتابع "العلاقات مع الدولة الروسية قوية لكن في استغلال لحادث الطائرة للي الذراع، وفي المقابل لا تجد أي إجراءات اتخذتها روسيا، ردا على مقتل سفيرها في تركيا".
وتطرق "رضوان" خلال المناقشات مع الشباب إلى أزمة السياحة التي تراجعت منذ 2011 حتى الآن، وقال إنه، " كان عندي 5 ملايين بيت عايش على السياحة"، وأشار إلى وجود تقدم في مؤشرات وأعداد السياح ولكنها مازالت لم تصل لمستوى ما قبل 2011.
واستمع الشباب الذين تجولوا في متحف البرلمان قبيل الاجتماع مع رضوان، لحديث رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن دور وانجازات البرلمان منذ انعقاده في يناير 2016، والذي أشار إلى عودة الوجود البرلماني الدولي لمصر، ودوره في مواجهة أي لوبي خارجي ضد مصر.
وقال "رضوان": "التحدي الذي أمامنا أن نغير رؤية العالم لمصر"، واستطرد "عندنا مشاكل في التعليم والصحة والاستثمار، ونحن دولة تحارب الإرهاب وحدها".
وتحدث "رضوان" عن الأموال الطائلة التي تتكبدها الدولة في حربها على الإرهاب، وقال، هل تتخيلوا تكلفة نقل نصف قوام الجيش الثاني إلى سيناء؟ إنها تتكلف مليارات، كل يوم يموت شهداء وتفجيرات كل هذا يؤثر على توصيل المرافق والخدمات العامة".
ووجه "رضوان" حديثه للشباب الذين يدرسون ويعملون في عدد من الدول منها الولايات المتحدة وفرنسا والهند والسعودية وإثيوبيا، وقال، "نريدكم أن تكونوا سفراء لمصر في كل مكان في العالم لو عندكم نقاط سلبية، غضوا البصر عنها مؤقتا لأننا مش مستحملين"، على حد قوله.
وقالت وكيل لجنة الشئون الخارجية غادة عجمي: كنت مقيمة في الخارج 33 سنة ومن يعمل في الخارج يكون لديه تصور يريد تطبيقه، بغض النظر عن الموائمات.
وأضافت،" لا توجد بلد مثل مصر، ولا توجد بلد في الدنيا ليس بها سلبيات وفقر، هذا واقع وموجود على مستوى العالم، مصر أقدم حضارة على مستوى العالم.
ودعت عجمي الشباب لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم والتواصل مع مجلس النواب ومعها لمساعدتهم في إزالة أي عقبات.
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