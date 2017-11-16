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استثمار
مؤتمر عالمي للترويج لـ الكوميسا
الخميس 16 نوفمبر 2017 11:09 م
الكوميسا
أخر الأخبار
الكوميسا
تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وكالة الاستثمار
خاص
علمت "المال" أن اللجنة المنظمة لمؤتمر أفريقيا 2017 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنظم مؤتمرا صحفيا عالمىا الأسبوع المقبل للإعلان عن كافة تفاصيل المؤتمر الذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا خلال الفترة من 7 الي 9 ديسمبر 2017 بشرم الشيخ.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رؤساء الدول والوزراء وصانعو السياسات والقادة السياسيون وكبار المسؤولين الحكوميين في أفريقيا والعالم بجانب رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في أفريقيا والمؤسسات المالية الرائدة، والممولون، وبنوك الاستثمار، ومؤسسات الخدمات المالية
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