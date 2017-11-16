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إرهابى الواحات: من قتلتهم حلال!
الخميس 16 نوفمبر 2017 10:55 م
عماد أديب والإرهابي
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عماد أديب والإرهابي
أحمد الدسوقى
قال الإرهابي علي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، جنسي الليبية، والمتورط في حادث الواحات الإرهابي، إن من قتلهم حلال من وجهة نظر الشرع مضيفا ":أتمنى من الله أن يجازينى عن ذلك خيراً".
وقال خلال لقائه ببرنامج انفراد مع الاعلامى عماد الدين أديب إنه نفذ عمليات القتل بمنظور عقائدي، وجاء عن علم وليس جهل، بعد أسئلة العلماء ومعرفة الأسانيد، وكذلك أقوال الفقهاء لتوضيح أحاديث الرسول والآيات في المصحف.
وزعم أن "الرسول الكريم محمد" قتل أعمامه لأنهم كانوا كفار، مشيرا إلى أنه هو أيضا يعتبر من يقاتلهم ويقتلهم كفار .
وأكد أنه شارك فى عمليات مسلحة ضد الجيش الليبى واقتنع تماما بأفكار الجهادية بعد ثورة ليبيا فى ٢٠١١.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في 8 نوفمبر الجاري أن عنصر وحيد من الخلية الإرهابية المتورطة في حادث الواحات الإرهابي، لا يزال على قيد الحياة، في قبضة القوات الأمنية. وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الإرهابي، وتبين أنه ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري
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